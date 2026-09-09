При атаке БПЛА на Новороссийск погибли четыре человека

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 59 0

Еще 29 жителей города получили ранения, повреждены жилые дома, детский сад и храм.

Четыре человека погибли при атаке БПЛА на Новороссийск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще 29 человек получили ранения. Об этом 9 сентября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Выражаю самые искренние соболезнования их родным и близким. Также этой ночью в городе пострадали еще 29 человек», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

В Новороссийске повреждения получили три частных и пять многоквартирных домов. Также пострадали детский сад и православный храм.

Последствия атаки зафиксировали и в других районах Кубани. В Анапе обломки беспилотника повредили три частных дома и детский сад, при этом пострадавших не было.

В Крымском и Темрюкском районах также проводятся восстановительные работы после атаки. Губернатор заявил, что удары были нанесены по гражданским объектам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саратовская область подверглась атаке украинских беспилотников, в результате которой были повреждены гражданские объекты и появились пострадавшие.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что повреждения гражданской инфраструктуры зафиксировали в Саратове. На месте происшествия работают оперативные службы.

Перед атакой власти предупреждали жителей об угрозе удара беспилотников и привели службы в полную готовность. В зоне потенциальной опасности также должны были работать системы оповещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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