Кузьмин впервые рассказал о воссоединении с женой: «Сотрудница ЗАГСА нас узнала»

Народный артист России Владимир Кузьмин впервые откровенно рассказал о непростом периоде разрыва и воссоединения со своей третьей официальной супругой Екатериной Трофимовой. Они развелись после 17 брака в 2018 году, но вскоре оба поняли, что совершили ошибку.

«Начнем с того, что Екатерина не бывшая, а самая что ни на есть настоящая моя жена. В 2020-м мы снова поженились… Правда, об этом знают только самые близкие», — признался артист в интервью 7Дней.ru.

Кузьмин рассказал, что регистрация брака экс-супругов состоялась в том же самом ЗАГСе, где они 20 лет назад поклялись друг другу в любви и верности.

«И день мы выбрали тот же — 29 сентября. А вот то. Что брак будет регистрировать та же сотрудница, что и в 2001 году, стало для нас приятным сюрпризом. Она сказала: «Я помню, как вы тогда приходили. Такие молоденькие», — поделился сентиментальными воспоминаниями певец.

Семейная жизнь Владимира Кузьмина и Екатерины Трофимовой не была воплощением идиллии. В 2017 году супруги решились на развод. После расставания с законной женой у артиста завязался роман с молодой яхтсменкой из Калининграда Светланой Карпухиной.

Однако, несмотря на наличие новой возлюбленной, забыть бывшую супругу он так и не смог и в какой-то момент понял, что потерять супругу было большой ошибкой.

Ставшая женой Кузьмина во второй раз Екатерина признается, что время, проведенное порознь, обоим пошло на пользу и позволило многое переосмыслить.

По ее словам, ей всегда не хватало от музыканта, известного своими лирическими композициями, искреннего выражения чувств, но один откровенный разговор заставил ей лучше понять супруга.

Екатерина рассказала, как однажды попеняла Кузьмину на то, что автор проникновенных строк о любви не может найти для нее нужные слова. В ответ певец включил одну из своих песен и пояснил, что все эти годы не переставал признаваться ей в любви — в своих песнях.

«Очевидно, я и раньше понимала, что это про нас, но не смогла услышать в этом его язык любви, а порой и крик боли. Получается, он столько раз открывал мне свою душу в музыке и стихах, а я не смогла по-настоящему оценить это», — заключает избранница артиста.

По словам Екатерины, тот вечер, когда они полночи говорили и слушали его песни, стал для них переломным и позволил заново открыть друг друга.

Композитор, поэт и певец Владимир Кузьмин был официально женат три раза. Его первой женой стала поэтесса Татьяна Артемьева, которая написала тексты к нескольким его песням. В этом браке на свет появились трое наследников музыканта. Всего у него пять детей.

В 1990 году Кузьмин женился на американской фотомодели Келли Керзон, но эти отношения вскоре также себя исчерпали.

После этого артист несколько лет состоял в фактическом браке с актрисой Верой Сотниковой. Также ему приписывают отношения с певицей Аллой Пугачевой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о загадочных взаимоотношениях еще одной звездной пары. Так, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева недавно опубликовала фото с экс-супругом Элджеем, чем спровоцировала слухи о воссоединении с рэпером.