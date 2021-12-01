Бизнесмен покончил с собой на глазах у экс-возлюбленной в Москве

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Егор Измалкин
Эксклюзив 1 097

Трагический инцидент произошел на Воробьевых горах.

Бизнесмен покончил с собой на глазах у экс-возлюбленной в Москве

Фото: Ok.ru / Юрий Никитаев

Бизнесмен, генеральный директор компании «ОПТИЗ-Мониторинг» Юрий Никитаев покончил с собой в парковой зоне в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru от источника.

Инцидент произошел на Воробьевых горах после ссоры с бывшей возлюбленной. По предварительным данным, предприниматель ушел из жизни на глазах у бывшей возлюбленной. Она рассказала прибывшим на место полицейским, что рассталась с мужчиной около полугода назад. Накануне он подкараулил девушку, когда она возвращалась с работы. В ходе разговора у них завязалась ссора, после которой мужчина решился на опрометчивый шаг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как несовершеннолетний шахматист покончил с собой на Фрунзенской набережной в центре Москвы.

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