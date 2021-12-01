Автор «Милых костей» извинилась перед мужчиной, напрасно отсидевшем 16 лет из-за нее

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Артем Зайцев
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Когда писательница была студенткой, ее изнасиловал неизвестный. Она увидела своего обидчика в Энтони Бродуотере, но он оказался невиновен.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Marco Destefanis via ZUMAPRESS.com, 5-tv.ru

Автор бестселлера «Милые кости» Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, который напрасно отсидел в местах лишения свободы из-за ее обвинения в изнасиловании. Энтони Бродуотеру пришлось провести в американской тюрьме целых 16 лет.

«В первую очередь, хочу принести искренние извинения Энтони Бродуотеру. Мне искренне жаль, и я прошу прощения за то, что вам пришлось пройти… В 1982 году я стремилась добиться правосудия, а не увековечить несправедливость и изменить жизнь молодого человека навсегда», — написала знаменитость на блог-платформе Medium.

Когда Сиболд была студенткой, ее изнасиловал неизвестный мужчина. Это событие очень четко отпечаталось в сознании девушки. Увидев Энтони Бродуотера, она сразу же признала в нем своего обидчика. Однако спустя 16 лет заключения суд признал мужчину невиновным.

На основе своей истории писательница создала своей первый роман под названием «Счастливая», который вышел в 1999 году. Автобиографическая книга возымела коммерческий успех, однако всемирную известность Сиболд обеспечила работа под названием «Милые кости». Тираж произведения превысил отметку 40 миллионов и был переведен на 40 языков. Следующий роман «Почти Луна» не сыскал такой же популярности. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Маши Распутиной после скандальной драки с братом обратилась в полицию.

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