Седокова обратилась к воюющим за алименты матерям: «Отстаньте от бывших отцов!»

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Оксана Тарасова
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Анна Седокова призвала женщин прекратить жаловаться на бывших и судиться за алименты

Седокова обратилась к воюющим за алименты матерям: «Отстаньте от бывших отцов!»

Фото: Instagram @annasedokova

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и мама троих детей от трех разных мужчин посоветовала женщинам всегда рассчитывать только на себя.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова высказалась о женщинах, бьющихся за алименты от мужей или сожителей. Одна из подписчиц пожаловалась звезде, что ее экс-возлюбленный вот уже семь лет не поздравляет общую дочь с днем рождения. Жалеть женщину певица не стала, даже поддерживать. Вместо этого призвала брать на себя ответственность и не ныть.

По мнению Седоковой, рассчитывать нужно только на собственные силы. Рожать ребенка и надеяться при этом, что о тебе кто-то обязательно позаботится, нельзя. Как отметила артистка, все трое детей появились на свет по ее собственному желанию, исполнительница была готова к любому исходу отношений с их отцами. Седокова уверена, что главным сокровищем должен быть ребенок, ради него и надо жить. И себя. Но точно не ради алиментов.

«Отстаньте вы от бывших отцов. Я испытываю исключительно благодарность. Никогда ничего не просила, не требовала, не хотела. Не понимаю женщин, которые тянут алименты, судятся, мутят воду. Живите своей жизнью», — заявила звезда.

К 38 годам Анна Седокова стала мамой уже трижды. У каждого наследника свой отец, и каждому певица желает счастья и хорошую жену в придачу. Исполнительница действительно не судилась за выплаты на детей ни с кем. Первый ее муж, капитан киевского «Динамо» и отец старшей Алины Валентин Белькевич, скоропостижно скончался в 2014-м, второй и вовсе взял на себя воспитание дочери.

Седокова долго спорила в суде с бизнесменом Максимом Чернявским об основной опеке над наследницей и проиграла, предприниматель даже пытался лишить бывшую родительских прав. Теперь с дочкой Моникой она видится несколько раз в год в США — девочка живет там с папой. И даже после того, как у нее буквально отняли ребенка, Анна настаивает, что не «все мужики козлы», просто они выбрали другой путь, пишет dni.ru.

Младшего сына Гектора Седокова родила в 2017 году от бизнесмена Артема Комарова, сына миллиардера Андрея Комарова. Пара распалась, как только родился малыш, и до сих пор неясно, участвует ли хоть как-то папа в его жизни. Новым родителем Гектору стал третий муж селебрити, баскетболист Янис Тимма, они очень близки и дружны, как говорит Седокова.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровения Анны Седоковой о прошлых отношениях с мужчинами.

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