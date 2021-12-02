Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище
По просьбе родных режиссера и сценариста прощание проходило в узком семейном кругу без присутствия поклонников.
Фото, видео: РИА Новости / Галина Кмит
На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны режиссера и актера Владимира Наумова, скончавшегося 29 ноября в возрасте 93 лет. Проститься пришли только близкие. Почитателей творчества режиссера, по просьбе семьи, не было.
Отпевание с режиссером ранее в этот же день прошло в храме Рождества Иоанна Предтечи, где также присутствовали родные Наумова и его супруга актриса Наталья Белохвостикова.
На Новодевичьем кладбище вечный покой обрели многие выдающиеся политики, артисты и писатели. Среди них: Александр Вертинский, Людмила Зыкина, Елена Образцова, Галина Вишневская, Федор Шаляпин, Леонид Утесов, Юрий Левитан и многие другие.
Владимир Наумов впервые в кино как актер дебютировал в 1948 году в фильме «Третий удар». А после на протяжении многих лет работал в тандеме с режиссером Александром Аловым. Их союз породил культовые картины «Бег», снятый по мотивам произведений Михаила Булгакова (1970), и «Тегеран-43», созданный в партнерстве с коллегами из Швейцарии и Франции (1980). Кинодеятель много лет преподавал и руководил мастерской во ВГИКе. Творчество Наумова было отмечено многими советскими и российскими наградами.
Что послужило причиной смерти до сих пор неизвестно.
Ранее 5-tv.ru Александр Панкратов-Черный высказался о смерти близкого друга и коллеги Владимира Наумова.
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