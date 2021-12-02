Индейский гороскоп: Слабые и сильные черты людей и их тотемные животные

Среди индейских племен с давних пор существовало поверье, что у каждого человека есть свой зверь-покровитель. Он закладывает в людей определенные черты характера, которые рано или поздно дадут о себе знать. А под защитой какого животного находитесь вы, согласно индейскому гороскопу?

Выдра

20 января — 18 февраля

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Выдра обладает острым умом и высоким интеллектом. Благодаря своей интуиции она принимает быстрые и эффективные решения. Из Выдр получаются отличные друзья и соратники.

Благоприятная среда способствует ее смелости, верности и честности.

В патовой ситуации Выдра показывает свой истинный нрав: становится необязательной, замкнутой и даже может ответить крепким словцом.

Волк

19 февраля — 20 марта

depositphotos / Salvadorova

Благородный Волк хорошо понимает эмоции и страсти людей. Он умеет дарить любовь, но при этом старается оставаться независимым.

В благоприятной среде он ласков, нежен и порой удивляет своей щедростью.

В негативном окружении жесток и мстителен. Он становится подвержен властности и коварству, поэтому не стоит играть с чувствами Волка.

Ястреб

21 марта — 19 апреля

Ястреб обладает жизненной мудростью, помогающей ему в принятии решений. Как и свой животный аналог, он целеустремлен и уверен в себе. В любое дело вступает без малейшей тени сомнения и благодаря своему упорству добивается успеха. Его горделивый нрав часто оставляет за ним последнее слово, которое нередко бывает правильным.

Благоприятная среда способствует страстности и искренности в любви. Он склонен к эмпатии в жизни.

Неблагоприятная среда сделает его настолько горделивым, что он не станет прислушиваться к чужому мнению и будет творить все, что захочет.

Бобр

20 апреля — 20 мая

depositphotos / Salvadorova

Знак Бобра наделяет своего обладателя упорным нравом и сообразительностью. Он быстро и качественно выполняет работу и не стесняется этим похвастать. В бизнесе с Бобром придется считаться, ведь он всегда на шаг впереди конкурентов. Испытывает недостаток тактичности.

В благоприятной среде склонен к состраданию, щедрости и преданности.

В негативной — становится нервным, трусливым, высокомерным и излишне требовательным.

Олень

21 мая — 20 июня

depositphotos / Salvadorova

По праву считается музой всех индейских знаков. Ведь Олень очаровывает с первого взгляда: энергичность, изысканное чувство юмора и эрудиция делают его настоящей «душой компании». Любой разговор становится в разы увлекательнее, если в нем участвует Олень. Порой он кажется нарциссом, но это можно потерпеть ради заряда энергии, которую транслирует этот знак.

Благоприятная среда позволяет расцвести самым положительным чертам Оленя, вроде общительности и энергичности.

В негативной ипостаси он становится еще более эгоистичным, обладателем капризного и ленивого характера. Порой даже будет проявлять склонность к двуличию.

Дятел

21 июня — 21 июля

Основная черта Дятла — умение слушать. Он настолько тонко понимает человеческую душу, что практически всегда знает ответ на вопрос, который интересует его собеседника. Дятел всегда окажет посильную поддержку, когда вы будете в этом нуждаться. Именно поэтому из них получаются отличные друзья, верные партнеры и прекрасные родители.

В благоприятной среде Дятел предан, терпелив и романтичен.

Негативная — заставляет его быть ревнивым и злобным.

Лосось

22 июля — 22 августа

Энергичны, целеустремленны и уверены в себе. Лососи знают себе цену и обладают способностью заражать своей энергетикой других. Они четко понимаю чего хотят и легко обрастают целой массой единомышленников.

В благоприятной обстановке Лосось стабилен, спокоен, чувственен и щедр.

В негативном окружении Лосось эгоистичен, груб и нетерпим.

Медведь

23 августа — 21 сентября

depositphotos / Salvadorova

Спокоен, рассудителен и мудр. За Медведем всегда можно ощутить себя как «за каменной стеной». Он обожает все продумывать наперед и хорошенько взвешивать свои решения. Медведь щедр и легко привязывается к людям, но он не любит проявлять свои эмоции, поэтому вы даже можете об этом не знать.

В благоприятной среде он жаждет любви. Благодаря своему терпению и спокойствию он может быть хорошим учителем или наставником.

Негативное окружение сделает его скептиком, замкнутым и легкомысленным ленивцем.

Ворон

22 сентября — 22 октября

depositphotos / Salvadorova

Ворон источает загадочную энергию. Он притягивает к себе людей, даже ничего для этого не предпринимая. Вместе с этим Ворон очень дипломатичен, сообразителен и идеалистичен.

В хорошей среде этот знак легок и приятен в общении. Он обожает проводить время в приятной обстановке, терпелив и чуток в отношениях.

Негативная среда сделает Ворона излишне требовательным, мстительным, нетерпимым и нелогичным.

Змея

23 октября — 22 ноября

Чувствительность Змеи позволяет ей быть проводником в делах душевных. Ее потустороння связь с духовными силами помогает обрести успех в медицине и различных целительных техниках, будь то тело или разум. Порой скрытна и немного мрачна, но зато эмпатична и заботлива с близкими.

Ее положительная ипостась заключается в способности вдохновлять, веселить, помогать.

Негативная же заставляет Змею быть унылой, жестокой и порой неуравновешенной.

Сова

23 ноября — 21 декабря

depositphotos / Salvadorova

Совы обладают легким характером, что позволяет им быть прекрасными интересными собеседниками. У них всегда много друзей. Совы берут все от своей жизни и обожают приключения, но порой легкомысленны. Им подвластна любая профессия, но особый успех они достигнут в рисовании или обучении других. Из Сов выходят отличные защитники природы.

Благоприятная среда развивает в Сове такие черты как чувствительность, энтузиазм и внимательность.

В негативном свете они обидчивы, резки и агрессивны.

Гусь

22 декабря — 19 января

В достижении своих целей Гуси не остановятся ни перед чем, чтобы сделать свою работу в лучшем виде. Но на этом пути они не склонны прислушиваться к мнению других. Сильный характер и лидерские качества позволяют им быть отличными бизнесменами. Они могут достичь высот в спорте, а в семейной жизни или с друзьями заботливы и предприимчивы.

Благоприятное окружение дарит им потрясающее чувство юмора, делает общительным и заставляют быть немного сентиментальными.

В плохой обстановке Гусь склонен к пагубным привычкам, нервозности и накручиванию себя негативными мыслями.

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