Жорин назвал «юмористичечким очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Знаменитого рэпера Джигана обвинили в пропаганде гомосексуализма из-за случайно произнесенной фразы. Общественный деятель Юрий Оболонский подал в суд на артиста и требует миллион рублей в качестве моральной компенсации за услышанное. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как селебрити защититься от внезапных нападок и оценил шансы истца выиграть громкое дело.

«Не из того профсоюза»

Громкий скандал разыгрался после того, как в сети появился ролик, где Джиган катается на гидроцикле и выкрикивает нелестные слова в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Председатель Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», психолог Оболонский признался, что его глубоко ранили фразы рэпера. Эксперт счел поведение артиста недостойным, а также усмотрел во всем пропаганду приобщения к гомосексуализму среди несовершеннолетних — ведь многие его подписчики еще совсем юны.

Комментируя ситуацию как незаинтересованное лицо, Жорин заметил: история больше напоминает фарс, чем попытку наказать реальных гей-активистов и пропагандистов. Известный юрист напомнил, что у Джигана есть преданная супруга и четверо детей. Таким образом его сложно отнести к лицам, любящим нетривиальные секс-эксперименты.

«На мой взгляд, там никакой пропаганды нет и быть не может. Почему среди такого калейдоскопа реально потенциально напрашивающихся персонажей в шоу-бизнесе представители комитета выбрали Джигана, непонятно. То ли реально боятся обращаться в суд на тех, кто действительно пропагандирует, то ли боятся самих пропагандистов. Джиган явно не из того профсоюза. Комедийная ситуация», — заключил Жорин.

Никакого миллиона!

Известный адвокат заметил, что у подавшего в суд на Джигана Оболонского нет никаких шансов получить огромную моральную компенсацию. На то есть целый ряд веских оснований.

Во-первых, миллион рублей — действительно большая компенсация, которую получают не все люди даже за смерть близкого человека. В связи с трагедией гражданам могут выплатить 500-800 тысяч рублей. Миллион — очень редкий случай.

Во-вторых, истцу придется хорошенько потрудиться, чтобы доказать виновность Джигана. Хорошо известно, что до судебных разбирательств Оболонский провел лингвистическое исследование, эксперты которого якобы усмотрели в словах рэпера неоднозначный посыл. За результат «травмированный» заплатил 182 тысячи рублей. Но считать результаты этой экспертизы истиной в последней инстанции ни в коем случае нельзя.

«Видимо, специалисты очень сильно заморочились, чтобы фразы, которые произносил Джиган, интерпретировать, как создание позитивного образа. Может быть, именно за это эксперты взяли с истца 182 тысячи рублей, потому что лингвистическое исследование, как правило, стоит значительно дешевле. Может быть, им пришлось поступиться логикой и здравым смыслом? Ну я так полагаю…» — рассуждал Сергей Жорин.

Звездный юрист напомнил, что реальная лингвистическая экспертиза назначается только судом. Так что у Джигана есть все шансы доказать свою невиновность.

В заключение Жорин посоветовал серьезным общественным организациям заниматься реальными проблемами, а не затевать скандалы на пустом месте. В противном случае доверие граждан к подобным комитетам будет навсегда утеряно.

«Это и смешно, и грустно. Можно взять любое благое начинание и сделать из него юмористический очерк, как в данном случае и получилось», — констатировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о громком скандале с Джиганом из-за матных слов.