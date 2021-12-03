Рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря для всех знаков зодиака

Дар говорить с рунами и расшифровывать их послания не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предрекать крупные мировые события, природные явления, неожиданные повороты в судьбе известных людей и их близких. Многие читатели 5-tv.ru доверяют именно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Эксперт приготовил очередной прогноз на неделю с 6 по 12 декабря и рассказал, что поможет представителям зодиакального круга провести эти дни максимально продуктивно.

Овен

Руны лагуз, альгиз и эйваз рекомендуют в ближайшие семь дней сконцентрироваться на старых неразрешенных конфликтах, непременно постараться сгладить все острые углы и наладить отношения с людьми. Главная задача на эту неделю — преодолевать разногласия, налаживать связи, подготовка почвы для длительного и плодотворного сотрудничества. Ваши дипломатические навыки сыграют в этом вопросе ключевую роль.

Телец

Руны гебо, манназ и феху открывают отличные возможности для личной самореализации, инвестиций и практически любой активности. Работа будет буквально гореть в ваших руках, так что с умом выбирайте область приложения усилий. Для построения удачных и взаимовыгодных коммуникаций и в целом для реализации разного рода проектов и идей этот период достаточно благоприятен.

Близнецы

Руны эйваз, а также перевернутые феху и беркана предупреждают Близнецов о необходимость проявить осторожность. Не стоит в течение этой недели предпринимать каких-то активных действий. Скорее наоборот, следует сконцентрировать свое внимание на внутренних процессах, постараться избегать конфликтов и не рисковать, не имея страховки в виде определенных возможностей и материальных запасов. Подумайте о так называемой подушке безопасности на черный день.

Рак

Руны отал, дагаз и эйваз говорят, что в вашей жизни складывается благоприятная среда для претворения в жизнь больших планов. Однако работа над ними может быть связана с некоторыми сложностями. Велика вероятность, что ваши цели потребуют тренировки фантазии, так как нужно будет выискивать способы решить задачу. В то же время потенциал достаточно велик, и его следует использовать в полной мере, не экономя сил.

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Лев

Руны эваз, наутиз и тейваз настраивают на самостоятельность. Скорее всего вы не сможете рассчитывать на всестороннюю помощь партнеров и благодетелей, выстраивать взаимодействие с людьми будет непросто. Не надейтесь на других и проявите активность, берите все в свои руки, и звезды наградят вас абсолютным успехом, который, к тому же, не придется ни с кем делить. Вовлеченность в процесс и рвение помогут снизить дефицит различных возможностей.

Дева

Перевернутая руна альгиз, а также ансуз и дагаз в обычном положении рекомендуют в этот период вернуться ко всем ранее данным обещаниям, договоренностям. Важно довести начатое до конца, а если от вас ждут помощи, обязательно сдержать слово. Только завершив эти важные дела, вы получите благословение двигаться дальше. Новые пути откроются, как только вы поставите точку в каждом процессе.

Весы

Перевернутые руны вуньо, эваз и стандартная эйваз советуют не концентрироваться сейчас на сфере личного комфорта, всю свою энергию нужно направить на поиск необходимых людей. Речь идет о помощниках в определенных делах, грамотных исполнителях, спонсорах, единомышленниках и так далее. Даже если новые знакомства не оправдают себя тут же, в дальнейшем вы обязательно отметите их пользу.

Скорпион

Руны дагаз и турисаз, а также перевернутый тейваз говорят, что при вашем большом потенциале прикладывается недостаточно усилий для реализации задачи. Зарубите себе на носу: никакие полумеры не будут неэффективны. Только сконцентрировав все свои силы, вы получите шанс исполнить мечту. Самостоятельно ищите возможности, создавайте обстоятельства, не жалейте энергии. Самым трудолюбивым воздастся за рвение.

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Стрелец

Руны ансуз, дагаз и перевернутый уруз рекомендуют обратить внимание на сферу внутреннего потенциала и потенциала в окружающем мире. И потому как вам сейчас следует не истощать себя, а напротив, накопить достаточное количество энергии. Наберитесь сил, и это поможет вам реализовать свои задачи. Отнеситесь серьезно к своему состоянию, вам необходимо найти общий язык как с самим собой, так и с окружающим миром.

Козерог

Руны хагалаз, райдо и отал призывают не оглядываться. Без сожаления оставляйте прошлые этапы позади, открывайте новые возможности, которые расширят кругозор и обогатят вас, позволят накопить уверенный потенциал для будущих свершений. Приходит время, когда некие «хвосты» из прошлого затормаживают текущее сегодня и ориентированные на завтра процессы.

Водолей

Перевернутая руна беркана, а также ансуз и соуло в стандартном положении помогут вам на этой неделе открыть в себе новые силы, таланты, энергию, которые вы используете весьма продуктивно. Сейчас ваша индивидуальность, ваши личные возможности смогут проявиться наилучшим образом, если осмелитесь на решительные шаги. При этом рассчитывать на мгновенные результаты не стоит. Даже если сможете наладить только процесс и не достигнете цели в кратчайшие сроки — это уже будет победой.

Рыбы

Руны манназ, эваз и гебо советуют сконцентрироваться на построении личных отношений и на выстраивании взаимовыгодных коммуникаций. Потому что в ближайшие семь дней вы будете особенно эффективны и успешны в вопросах взаимодействия с окружающими. Не упускайте шанс, добивайтесь своего, прикладывая все усилия, тогда окажетесь на вершине.

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