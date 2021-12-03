Без паники! Как пережить первое и последнее полное солнечное затмение в году 4 декабря

Единственное в этом году полное солнечное затмение произойдет 4 декабря между 08.29 и 12.36 по московскому времени. Считается, что редкое астрологическое явление способно воздействовать на эмоциональный фон человека.

Кроме того, нынешнее затмение закрывает собой весьма непростой период — так называемый коридор затмений, который мы проходили с 29 ноября и тем самым позволяет открыть новую страницу тем, кто отважится на перемены.

Астрологи и эзотерики Артемий и Владимир Никара рассказали 5-tv.ru, на какие сферы затмение окажет самое сильное влияние и что нужно делать, чтобы избежать неприятностей.

«Затмение, которое наступит 4 декабря, пройдет в знаке Стрельца. Этот день крайне негативно отразится на финансовой сфере. Так что лучше не брать и не давать деньги в долг. Также рекомендуется не заключать договоры и отказаться от крупных покупок», — советуют астрологи.

Самым продуктивным будет заняться генеральной уборкой. По словам братьев Никара, таким образом вы сможете очистить домашнее пространство от негатива.

«Также не забудьте попросить прощение у всех, кого вы когда-то обидели. Это позволит вам улучшить энергетическое поле», — напомнили специалисты в области эзотерики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака придется туго в солнечное затмение 4 декабря.