Приняли за трансвестита: певица Лолита оконфузилась перед китайцами

58-летняя певица никогда не жаловалась на внешность. Однако за границей ее стандарты оказались «неприемлемыми».

Эпатажная певица Лолита Милявская никогда не стеснялась своей внешности: да, не топ-модель, но зато какая харизма! В России диву за это любят и ценят, а вот иностранцы порой сходят с ума, в прямом смысле. Однажды артистку спутали с транссексуалом — доказывать обратное пришлось очень долго.

Забавную историю из жизни Милявская поведала на съемках музыкального шоу «Синг Сонг», отмечает 7Дней.ru. Певица призналась, что «не вошла в контакт» с китайцами. Звезда планировала отправиться в очередное турне, но на границе ее остановили. Представители КНР сочли, что российская артистка подделала паспорт — уж очень сильно смахивала на мужчину.

«Взяли паспорт, там фамилия „Милявски“, пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — смеясь, вспоминала Лолита.

Известная артистка не придала скандальной ситуации серьезного значения: порой она вытворяет такое, что и верные поклонники пребывают в шоке. Что уж говорить о сторонних людях! Ранее, к примеру, 5-tv.ru сообщал, что 58-летняя Милявская натянула леопардовое боди и станцевала со шваброй.