Звезда «Миража» об аборте и рождении мертвого малыша: «Муж грозился бросить меня»

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Оксана Тарасова
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Маргарита Суханкина с тяжелым сердцем вспоминает второй брак. Пьющий супруг не хотел детей, и обе беременности от него закончились трагедией.

Звезда «Миража» об аборте и рождении мертвого малыша: «Муж грозился бросить меня»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Певица Маргарита Суханкина сделала аборт по воле второго мужа, вторая беременность окончилась рождением мертвого восьмимесячного малыша. О тяжелых отношениях с пьющим супругом, который не хотел от нее детей, звезда группы «Мираж» откровенно рассказала в интервью Борису Корчевникову.

Сегодня Суханкина мама двоих — дочери Валерии и сына Сергея. Их она усыновила в 2013 году, девочке тогда было три года, а мальчику четыре. Биологическую мать власти лишили родительских прав, а неоднократно судимый отец даже не был вписан в свидетельства о рождении. В прошлом дважды артистка готовилась выносить собственных, но, по ее словам, второй супруг такое желание не разделял.

Instagram @margarita.sukhankina

Суханкина была замужем за пианистом-концертмейстером Большого театра. Но творческий и романтический их союз разрушило пристрастие мужчины к спиртному. Первую беременность жены он встретил истерикой, говорил, прежде чем становиться родителем, ему нужно «зашиться» и восстановить здоровье, иначе ребенок непременно появится на свет с отклонениями.

«Грозился бросить меня. Я пришла к врачу, который заверил, что я рожу нормального ребенка», — вспоминала 57-летняя певица.

Но все же супруг уговорил ее на аборт, который прошел с осложнениями. Врачам удалось спасти Суханкину, и через месяц она узнала, что снова носит под сердцем малыша. Увы, и ему не суждено было обрести жизнь в любящей семье.

«Видимо, остался какой-то воспалительный процесс после аборта. На сроке в восемь месяцев мой ребенок перестал дышать. К утру у меня странно опустился живот, малыш не двигался. Мы вызвали скорую, меня отвезли к врачу. Мне сказали: „Ваш ребеночек умер, помогите нам родить“. Я просто упала в обморок», — рассказала Суханкина.

По словам исполнительницы, акушер буквально выдавливала из нее мертвого младенца, лежа на ее животе. Потом пыталась показать несчастного кроху матери, но та не смогла, отвернулась — побоялась, что будет видеть его личико во сне всю оставшуюся жизнь.

Instagram @margarita.sukhankina

После этой трагедии артистка не смогла больше жить со своим избранником и ушла от него. Третий брак тоже оказался неудачным. Как говорила сама певица, композитор Андрей Летягин не принял ее детей. Позже она же заявляла, что отношения с музыкантом были «уткой», попыткой отвлечь внимание прессы от ухода Натальи Гулькиной из группы «Мираж».

Суханкина с большой радостью говорит о дочери и сыне как о главной поддержке и опоре в жизни, делится особенностями воспитания приемных детей. Они заставляют ее по-новому смотреть на себя и других, на окружающий мир, наследников она зовет своим главным счастьем.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Маргарита Суханкина рассказала, почему решила взять детей из приюта. За ними звезда поехала за тысячи километров, в Сибирь.

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