Князь Монако назвал причины нового побега жены: «Не справляется с жизнью»

Княгиня Шарлен находится в лечебном учреждении, где восстанавливается после болезни и отдыхает от пристального внимания общественности, заявил князь Монако Альбер II. Так он объяснил очередной отъезд супруги из дома после недавнего возвращения из ЮАР.

«Она была сильно подавлена, из-за чего лишилась возможности исполнять свои служебные обязанности, да и простая семейная жизнь давалась ей очень тяжело», — заявил князь.

При этом Альбер подчеркнул, что отсутствие Шарлен никак не связано с обстановкой в их семье. Между тем есть подозрения, что причины очередного отсутствия княгини кроются как раз в личных проблемах с мужем, пишет издание. По слухам, Шарлен надоело терпеть измены супруга, пишет Woman.ru.

Совсем недавно княгиня вернулась в Монако из Южной Африки после длительного отсутствия. На своей родине она перенесла осложнения после прошлогодней лор-операции. Шарлен также прошла через синус-лифтинг — процедуру, которую проводят при подготовке к имплантации зубов. Еще одна операция на дыхательных путях стала причиной задержки в ЮАР, так как Шарлен после нее нельзя было летать.

Оказавшись дома, княгиня лишь несколько дней провела с семьей и вновь покинула пределы Монако. В течение этих дней она почти не ела, плохо спала, сильно похудела и пришла в упадок физически и эмоционально. В связи с этим было решено отправить на лечение за пределы страны, подальше от лишних глаз и проблем.

Обеспокоенных поклонников князь Альбер заверил: у Шарлен не рак, не коронавирус и тем более не пластическая хирургия. Также он заявил, что в их браке нет сложностей, и отъезд супруги связан исключительно с необходимостью восстановить силы.

Альбер II и Шарлен поженились 1 июля 2011 года. Церемония бракосочетания была пышной и проходила в замке Роше на горе Монако. Тогда избранница князя запомнилась всем как «плачущая невеста» — она то и дело подтирала глаза платочком. Свидетели отмечали, что те слезы совсем не были похожи на слезы радости. Возможно, потому что девушка три раза пыталась бежать из-под венца. У Альбера и Шарлен растут близнецы-наследники — принцесса Габриэлла и принц Жак.

В августе 5-tv.ru сообщал, что князь Монако Альбер II на грани развода — его супруга сбежала в ЮАР и не намерена возвращаться. Ранее появились слухи, что первая леди Монако борется с психологическими проблемами.