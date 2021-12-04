Тарасову ошеломил номер Бородиной в образе продавщицы: «Вульгарно»

Татьяна Тарасова раскритиковала образ Бородиной на «Ледниковом периоде».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась недовольна номером телеведущей Ксении Бородиной и фигуриста Дмитрия Соловьева в недавнем выпуске шоу «Ледниковый период». Для него звезда «Дома-2» перевоплотилась в продавщицу сельского магазина, представ в леопардовой блузке с глубоким вырезом и алой юбке. Татьяна Тарасова заявила, что образ работницы-неудачницы, у которой почти не осталось шансов выйти замуж, был слишком вульгарен.

«Чтобы мое здоровье было в порядке, я поставила такие оценки, потому что было вульгарно», — высказалась заслуженный тренер.

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Бородина, кажется, поникла - опустила голову, но улыбаться не перестала. Она призналась, что достаточно требовательна к себе и довольна своим номером.

«Я очень сильно вжилась в этот номер. Мне очень понравилось. Идея великолепная, я довольна прокатом!» — ответила на критику Бородина.

Ее поддержали и остальные члены жюри, которые ранее критиковали за катание. Они заявили, что партнеры гармонично смотрелись в танце, номер был выполнен хорошо, да и пара продемонстрировала ряд поддержек, которых ранее в их выступлениях замечено не было.

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