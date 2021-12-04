Тарасову ошеломил номер Бородиной в образе продавщицы: «Вульгарно»

|
Мадлена Гришина
1 022

Татьяна Тарасова назвала вульгарным номер Ксении Бородиной в образе продавщицы

Тарасову ошеломил номер Бородиной в образе продавщицы: «Вульгарно»

Фото: Instagram @borodylia

Татьяна Тарасова раскритиковала образ Бородиной на «Ледниковом периоде».

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась недовольна номером телеведущей Ксении Бородиной и фигуриста Дмитрия Соловьева в недавнем выпуске шоу «Ледниковый период». Для него звезда «Дома-2» перевоплотилась в продавщицу сельского магазина, представ в леопардовой блузке с глубоким вырезом и алой юбке. Татьяна Тарасова заявила, что образ работницы-неудачницы, у которой почти не осталось шансов выйти замуж, был слишком вульгарен.

«Чтобы мое здоровье было в порядке, я поставила такие оценки, потому что было вульгарно», — высказалась заслуженный тренер.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Дмитрий Соловьев | D.Solovyev (@dmitry_solovyev)

Бородина, кажется, поникла - опустила голову, но улыбаться не перестала. Она призналась, что достаточно требовательна к себе и довольна своим номером.

«Я очень сильно вжилась в этот номер. Мне очень понравилось. Идея великолепная, я довольна прокатом!» — ответила на критику Бородина.

Ее поддержали и остальные члены жюри, которые ранее критиковали за катание. Они заявили, что партнеры гармонично смотрелись в танце, номер был выполнен хорошо, да и пара продемонстрировала ряд поддержек, которых ранее в их выступлениях замечено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даня Милохин и Евгения Медведева ответили на вопрос об их тайном романе.

-4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.74
-0.32 83.24
-0.57
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

Последние новости

11:56
Закопал в саду у дома: Найдены тела пропавших в ноябре на Кипре россиянок
11:36
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе
11:21
Анкудинова о жизни в приемной семье: «Плакала и доходила до истеричного ора»
11:03
Решение Германии по «Северному потоку — 2» на Украине назвали издевательством
10:44
Киркоров готовит нового исполнителя на «Евровидение-2022»
10:39
Тест: Угадайте фильм с Ниной Руслановой по одному кадру

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
Нелли Кобзон заявила о влюбленности Градского в нее: «Он пел для меня»
Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг
Жорин назвал «юмористическим очерком» попытку засудить Джигана за гей-пропаганду

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа