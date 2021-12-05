🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 декабря, растущая Луна поможет построить собственные планы, развиваться и расти, разбирать старые проблемы и с успехом решать их. Ваши амбиции в полной мере воплотятся, если вы приложите чуточку усилий. Не исключено, что в ближайшем будущем получится удачно продвинуться по карьерной лестнице.

♈ Овен

Ваши мысли кажутся путаными, вы едва можете сосредоточиться на деле, размышления каждый раз уходят куда-то за горизонт. Вам, Овны, пора заглянуть внутрь себя, задать себе важные вопросы. Погрузитесь в молчание, прислушайтесь к внутреннему голосу — демоны, которые так беспокоили в последнее время, исчезнут. Только так вы обретете настоящую свободу.

Космический совет: будьте честны с самим собой, и Вселенная подскажет верный ответ.

♉ Телец

Тельцы, ваша склонность колебаться между крайностями до добра точно не доведет. Длительные заточения в совершенном одиночестве сменяются шумными компаниями и беспрерывным общением, как будто вы боитесь навсегда лишиться внимания. Вы затухаете, а затем снова вспыхиваете. Порой, людям непросто вас понять. Дайте им шанс, найдите баланс в жизни.

Космический совет: умение найти баланс — вот ключ к успеху.

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♊ Близнецы

Вам, Близнецы, стоит помнить: боль — часть нашей жизни, часть человеческого опыта. Без нее радость и счастье казались бы невзрачными чувствами и не имели абсолютно никаких красок. Сильные эмоции позволяют противостоять душевным штормам, помогают отбросить обиды и идти вперед. Сегодня тяжело, но завтра будет новый день - а значит, счастье не за горами.

Космический совет: ваши тревоги и переживания — временны, они принесут обновление и радость.

♋ Рак

У всех есть пристрастия, Раки. У всех есть вещь, которая делает нас слабыми. Вопрос, который вы хотите задать себе сегодня: контролирую ли я свои чувства, или мои чувства контролируют меня? Пора положить конец излишней эмоциональности. Иначе вы рискуете распугать всех людей в округе. Если приливы и отливы в вашей эмоциональной сфере заставляют вас и окружающих страдать, то пришло время поработать над собой.

Космический совет: найдите гармонию с собственными эмоциями.

♌ Лев

Весь день у вас все валится из рук, Львы. То перегорит лампочка, то протечет кран, вот и живот прихватило. Это не злой рок, а всего лишь неудачный день. Таких в году бывает мало, но даже они научат ценить то дорогое, что у вас есть. Перестаньте во всем винить себя и примите проблемы как данность, а не проклятие.

Космический совет: принятие — первый шаг к изменениям.

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♍ Дева

Вашу историю любви давно написали звезды, Девы. Все предрешено, но вы постоянно сопротивляетесь судьбе. Вы нравитесь окружающим, но настойчиво не замечаете знаков и намеков. Новый день готов удивлять новыми случайными встречами. Не упустите шанс - на этот раз он может оказаться последним.

Космический совет: пора открывать новые истины.

♎ Весы

Что, если бы мы смотрели на всех, с кем встречаемся, как на продолжение нас самих, Весы? Что, если бы мы уважали и признавали божественную природу каждого человека? Все различия бы растворились. Каждый день общение пробуждает в нашей жизни радость и удивление. Дерзайте, совершите этот подвиг. Посадите семена любви вокруг себя и наблюдайте, как вы меняетесь вместе со Вселенной.

Космический совет: открывайтесь новому.

♏ Скорпион

Пора признать: вы, Скорпионы, не можете никого излечить от душевных недугов, даже если у вас сложилось обратное впечатление. Единственное, что вы можете сделать, это любить людей вокруг, принимать и поддерживать, пусть даже издалека. Каждый сам ответственен за свою судьбу, и не вам ее вершить. Это позволит вам направить свою энергию на действительно важные дела.

Космический совет: дайте окружающим самим решать, чего они хотят.

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♐ Стрелец

Дурные мысли не дают покоя и сна, все вокруг кажется почернело от ненависти и злобы. Вы, Стрельцы, можете думать об этом как о плохом предзнаменовании или как способе удалить старое и освободить место для нового. Помните: цветы распускаются только после того, как земля очищена от сорняков.

Космический совет: плохое не вечно, ищите счастье в мелочах.

♑ Козерог

Сегодня вы склонны поддаваться страхам и неуверенности, Козероги. Найдите момент, чтобы осознать, как далеко вы продвинулись, какие трудности преодолели и как много вы сумели приобрести для себя. Ваш опыт — ваше золото. Вселенная вскоре даст знак, и вы увидите плоды своих трудов.

Космический совет: оглянитесь на былое — всего этого достигли вы сами.

♒ Водолей

Изменения — это образ жизни, Водолеи, и они — единственная постоянная. Внимательно посмотрите на то, как вы до сих пор жили, и решите, от чего вам точно пора избавиться. Это может быть скопившийся хлам на балконе или засохший цветок, которому вы из раза в раз даете шанс. А может быть это человек рядом с вами, который точно вас не достоин?

Космический совет: Вселенная даст возможность заглянуть внутрь себя и перестроиться.

♊ Рыбы

Любовь к себе — вот ответ на все ваши проблемы, Рыбы. Прыщик, седой волос, новая морщинка на лбу — все это не приговор. Люди постоянно меняются, они взрослеют, приобретают опыт — и только так они раскрываются. Постарайтесь расслабиться и дайте волю чувствам и ощущениям, полюбите прекрасного человека в зеркале. Кроме того, 5 декабря обещает приятное романтическое настроение, подарите праздник любимым.

Космический совет: настало время принять себя таким, какой вы есть.

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