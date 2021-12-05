Видео с места обнаружения тел россиянок на Кипре

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Алексей Хитров
Эксклюзив 2 047

Тела двух туристок из России были найдены на территории строящегося дома одной из горных деревень республики.

Фото, видео: РИА Новости / Наталья Подоровская; 5-tv.ru

Видео с места обнаружения тел россиянок на Кипре оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видна яма, в которой и были закопаны трупы. В местном российском посольстве подтвердили информацию об убийстве на острове двух российских туристок.

«По информации полицейского департамента Ларнаки, в 2 часа 30 минут утра были обнаружены тела двух пропавших ранее россиянок. Были задержаны три человека, все они сирийской национальности. Один из задержанных, насколько нам известно, дал признательные показания», — сообщил официальный представитель дипведомства Сергей Лагутенко в интервью 5-tv.ru.

По словам дипломата, одна из убитых прилетела на Кипр в начале лета, вторая — почти полтора месяца назад. Женщины снимали квартиру в Ларнаке и таинственно исчезли 17 ноября. Местные правоохранители оперативно расследовали дело, взятое под личный контроль начальником полиции республики, подчеркнул Лагутенко.

Он добавил, что посольство с первых часов после пропажи россиянок контактировало с органами следствия, и помогало в установлении личностей пропавших и поиске родных.

«Насколько нам известно, у одной из погибших имеются родственники на территории РФ, с ними установлен контакт. По поводу второй женщины нет данных о наличии у нее родственников в России», — отметил Сергей Лагутенко.

Видео с места обнаружения тел россиянок на Кипре

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Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении тел пропавших в ноябре на Кипре россиянок и задержании подозреваемых в убийстве. В их числе 32-летний гражданин Сирии, признавшийся в преступлении и сокрытии тел женщин на территории строящегося дома в горной деревне Мониатис провинции Лимасол. Кроме него задержаны еще двое мужчин 23 и 45 лет.

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