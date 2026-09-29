Спасатели нашли четырех туристов, пропавших в крымской пещере

МЧС: спасатели обнаружили четырех пропавших туристов в Крыму

Спасатели обнаружили четырех туристов, которых ранее искали в пещерах Крыма. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, все найденные — три мужчины и женщина — находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас спасатели организуют их вывод из пещерного массива.

Поисково-спасательная операция началась после того, как группа спелеологов-любителей не вышла на связь в установленное время. Для ее поиска внутри Красной пещеры были направлены две группы спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что четверо спелеологов-любителей не выходят на связь более 12 часов. После дождей уровень воды внутри поднялся. Туристы оказались заблокированы за сифонами — затопленными участками пещеры. Быстрое течение и узкие каналы высотой до пяти-шести метров делают путь особенно опасным. Спасателям приходилось искать возможные маршруты.

Также 5-tv.ru сообщал, что спасатели «КРЫМ-СПАС» и МЧС России работали одновременно со стороны Красной и Голубиной пещер. Специалисты двигались навстречу друг другу, чтобы добраться до заблокированных людей.

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