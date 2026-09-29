«Может, это гормоны»: Лиза Моряк раскрыла свое тайное желание

Лиза Моряк заявила о желании родить еще одного ребенка

Актриса Лиза Моряк рассказала, что хочет родить еще одного ребенка. Об этом она сообщила корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Полдень».

«Я на самом деле очень хочу еще ребенка. Я не знаю, что со мной, может быть, у меня еще гормоны», — рассказала Моряк.

Актриса говорит о своем намерении с долей иронии.

«Видимо, хочу быть лучшей невесткой в армянской семье», — пошутила Моряк.

Жена Сарика Андреасяна добавила, что дети — это счастье, и выразила надежду, что благосостояние семьи позволит воспитать еще одного ребенка. При этом в ближайшее время пополнение в звездной семье ждать не стоит.

«Мне нужны силы, поэтому сейчас пока я на стопе», — отметила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лиза Моряк собрала миллионы просмотров на юмористических роликах, которые она снимала о появлении на свет их третьего ребенка. В видео вместе с младенцем участвовал и сам Андреасян — он пел и танцевал с супругой прямо в палате.

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