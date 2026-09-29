Договор ничего не значит? Студентка проучилась три недели и узнала, что не поступила

В Петербурге девушка три недели ходила на лекции в Герценовский университет, получила студенческий и даже оформила кредит на учебу, после чего узнала, что ее не зачислили в вуз. Из аудитории несостоявшуюся первокурсницу вывели прямо во время пары. В самом университете заявляют, что девушка просто не прошла конкурс, а подписанный договор ничего не гарантировал. Все детали этой абсурдной истории — в материале корреспондента «Известий» Егора Еперева.

Три недели она ходила сюда на пары, успела познакомиться с преподавателями и одногруппниками, успела пройти и традиционное посвящение. Окончить университет Герцена Екатерина должна была в 2030 году. Но обучение завершилось сильно раньше.

«Нас выгнали, сказали не зачислены вообще», — сказала мама Екатерины Ольга Раджабова.

И вроде логика понятна — заключил договор, оплатил, значит студент. Тем более, что в вуз уже ходишь.

«Я спрашивала у куратора своего, вот, мне говорили, что все хорошо, если договор подписан. Да, мне говорили, что все хорошо учить», — сказала не поступившая Екатерина Раджабова.

Только договор и даже оплата вовсе не означает, что ты становишься студентом. Это лишь обязательное условие при поступлении.

— При приеме на обучение на платные места — наличие заключенного договора об образовании.

Теперь официально количество платных мест ограничено. Больше не работает принцип «заплатил и уверен, что пройдешь». А значит попадут не все — и этому в вузе не удивляются.

«Я не могу спрогнозировать конкурсную ситуацию, она меняется до приказов о зачислении. Поэтому у нас безусловно есть абитуриенты, которые возвращают по заявлению деньги. То есть мы по заявлению в полном объеме, это рутинная процедура, ей уже много лет», — сказала ответственный секретарь приемной комиссии РГПУ имени Герцена Ольга Кублицкая.

И Екатерина как раз не попала в этот приказ о зачислении. Впрочем, в вузе признают — могли допустить какую-то ошибку, объясняют это человеческим фактором — в деканате при большом потоке могли просто проглядеть, но как раз при первой проверке, когда оформляли постоянные пропуски, Екатерину и не нашли в списках. А ведь достаточно было просто зайти в личный кабинет.

«На Госуслугах вы сами можете посмотреть, да, если это ваш договор. Совершенно верно, да, вам приходят уведомления о том, что-либо вас зачислили, например, по спискам, либо, например, вам отказано в поступлении в указанный университет», — сказал адвокат, преподаватель РГУП Максим Кириллович Блинов.

Уведомление об отказе датировано 31 августа. Но когда Екатерина узнала, что ее не зачислили, и почему продолжала ходить на занятия — теперь предстоит выяснить. Девушке же нужно решать, что делать дальше: попробовать поступить в дополнительный набор, если он еще открыт, или ждать следующего года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.