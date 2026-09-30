Трамп решил официально переименовать искусственный интеллект

Трамп подпишет указ о переименовании искусственного интеллекта в суперинтеллект

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в суперинтеллект. Об этом он заявил на встрече с представителями технологических корпораций в Белом доме.

«Он не является искусственным, и мы все с этим согласны. Мы официально переименуем его в суперинтеллект», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Отвечая на вопрос о регулировании технологий, Трамп высказался за саморегулирование в этой сфере. По его словам, отрасль «автоматически» управляется представителями Министерства юстиции, Федерального бюро расследований (ФБР) и других ведомств, однако необходимо сделать сферу ИИ автономной.

Прежде глава Белого дома уже заявлял, что считает название «искусственный интеллект» неудачным и неточным. С трибуны Генассамблеи ООН он сказал, что США отвергают попытки создать глобальную систему контроля над этой технологической областью. Слово «искусственный», по его мнению, создает ложное впечатление, будто такой интеллект ненастоящий.

Тогда же Трамп выразил надежду, что новое имя ИИ будут использовать и в других странах. Кроме того, он критиковал тех, кто предупреждает о возможном восстании роботов и катастрофических последствиях развития суперинтеллекта.

Как следует из документов Белого дома, по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23–25 сентября, лидеры США и Китая договорились употреблять именно этот новый термин вместо «искусственный интеллект».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США запустили аналог российского портала госуслуг — сервис America.gov для доступа к федеральным услугам. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.

Теперь пользователям не нужно переходить между сайтами разных ведомств — сервисы собраны в одном месте. При работе платформы планируется использовать искусственный интеллект. Агентства должны подключить к порталу свои онлайн-сервисы, интегрировать их с системой Login.gov и обеспечить защиту данных. При этом ведомства сохранят контроль над своими базами и записями.

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