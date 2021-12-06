Ярмольник показал, как выглядит его дочь от последней музы Высоцкого

Актер Леонид Ярмольник вышел в свет с женой Оксаной Афанасьевой, посетив выставку своей дочери Александры. Фотографиями любимых женщин он поделился с поклонниками в своем Instagram-аккаунте.

«С Ксенией на открытии персональной выставки моей Сашки. Виртуозная работа со стеклом», — написал артист под снимками.

Instagram @yarmolnikcom

На одной из них снимков пара позирует на фоне произведений искусства, на другом и сама мастерица-дочь. Все трое одеты в черное, а у супруги Ярмольника на голове красуется еще и меховая шапка.

Instagram @yarmolnikcom

Поклонники восхитились красотой 61-летней жены и 38-летней дочери артиста. Оценили они и работы Александры, которыми поделился счастливый отец.

«Хорошие у вас девчонки»;

«Ваша дочь — большая умница»;

«У талантливых родителей — талантливые дети!» — отметили в комментариях.

К слову Афанасьева, была последней возлюбленной Владимира Высоцкого. Именно она была с ним рядом в день смерти. Известно, что Оксана окончила факультет прикладного искусства Московского текстильного института, работает с известными режиссерами и сценографами. А замужем за Ярмольником она уже 40 лет.

Как писал 5-tv.ru, ранее Леонид Ярмольник пожаловался на безденежье из-за пандемии.