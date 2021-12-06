Россиян начнут штрафовать за обшивку и остекление балконов

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Виктория Андреева
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Новые правила проведения ремонтов начнут действовать с весны 2022 года.

Россиян начнут штрафовать за обшивку и остекление балконов

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

С 1 марта 2022 года самостоятельная обшивка и остекление балконов будут запрещены. Соответствующий приказ подписали в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Нарушителям грозят большие штрафы.

Согласно документу, заниматься переоборудованием конструкции не имеют права наниматели в домах и квартирах, которые эксплуатируются по договору социального найма, договору найма жилплощади жилищного фонда социспользования и договору специализированного жилищного найма. Собственники площадей могут делать ремонты, но только при выполнении одного условия.

В Минстрое уточнили, что все работы необходимо согласовывать с властями. Так, для начала мечтающему о красивом балконе нужно обратиться в архитектурную инспекцию. Там составят заявку, рассмотрят индивидуальный проект и решат, можно реализовать или нет.

Впрочем, если нет времени ходить по инстанциям, можно обратиться за помощью к соседям. Если у них уже есть разрешение на остекление или обшивку балкона, то гражданин имеет право воспользоваться проектом: приложить к нему бумагу, где указаны цвет, размер, вес будущей конструкции, а также используемые материалы, справку из управляющей компании, где утверждено проведение работ и концепция.

Лицам, которые без ведома властей решили остеклить балкон или сменить его обшивку, грозят штрафы в размере пяти тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян могут лишить права самостоятельно выбирать управляющую компанию.

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