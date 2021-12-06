Матрица жизни: узнайте свои сильные и слабые стороны по числу рождения

Дата рождения определяет многое в жизни каждого человека: его сильные и слабые стороны, уровень самооценки, а также его истинные желания и стремления. Воспользуйтесь достижениями нумерологии для понимания и управления собственной судьбой.

1, 10, 19 и 28 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 год.

Месяцы слабости — октябрь, ноябрь, декабрь, январь.

Счастливые даты — 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28, 31.

Счастливые дни недели — понедельник и воскресенье.

Цвет — все оттенки желтого, янтарного, апельсинового, цвет меди, а также бледно-красный. В качестве оберега имейте при себе небольшой предмет теплого, янтарного цвета.

Камни-талисманы — гранат и рубин.

Если даты вашего рождения — 1, 10, 19 и 28, то в ваших венах течет кровь лидера. Вам присущи уверенность, граничащая с царственностью, властность и своенравность. Вы жаждете всегда и везде быть на первых ролях, хотите, чтобы вас уважали и стараетесь добиться признания любыми способами. Вас по праву можно назвать целеустремленными людьми. Ваш конек — четко излагать собственную точку зрения, а она у вас припасена на любой счет.

2, 11, 20, 29 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 года.

Месяцы слабости –декабрь, январь, февраль.

Счастливые даты — 1, 2, 4, 7, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 29.

Счастливые дни недели — понедельник, пятница и воскресенье.

Цвет — все нюансы белого, включая оттенки молока, серебра и жемчуга. Оберегать вас будет белоснежный носовой платок.

Камни-талисманы — лунный камень, жемчуг.

Нежность, чувственность и романтичность, иногда излишняя сентиментальность присущи этим красивым людям. Склонны принимать все близко к сердцу и сами при этом сочувствуют окружающим, окружая их вниманием и заботой. Их легко распознать по деликатности, некоторой нерешительности и миролюбивому настрою. Это избегающие конфликтов люди, стремящиеся я к справедливости. Однако не стоит их обижать: вы получите достойный отпор.

3, 12, 21, 30 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 3, 12, 21, 30, 33, 36, 48, 57, 66, 75 лет.

Месяцы слабости — октябрь и ноябрь.

Счастливые даты — 3, 6, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

Счастливые дни недели — понедельник, среда и четверг.

Цвет — желтые и его пастельные оттенки, слоновая кость. В качестве оберега имейте при себе предмет цвета солнечного оттенка.

Камни-талисманы — цитрин, желтые топаз и сапфир.

Обожают учиться и не прочь поучить других. Легко усваивают знания, часто занимаются наставничеством. У них — особый талант зажигать людей, вовлекая их в свои масштабные замыслы. В роли подчиненного редко встречаются: уж слишком им дорога свобода и сильно проступают собственные амбиции. Сферы профессиональной деятельности — образование, политика, бизнес.

4, 13, 22, 31 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 22, 31, 40, 49, 58, 67, 46, 85.

Месяцы слабости — октябрь, ноябрь, декабрь.

Счастливые даты — 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 31.

Счастливые дни недели — понедельник, суббота и воскресенье.

Цвет — хаки и коричневый.

Камни-талисманы — янтарь, гессонит, циркон.

Защитники слабых, ради нуждающихся могут принести в жертву не то только деньги, время и силы, но и самих себя. Любят детей, для друзей становятся надежной поддержкой и опорой. Если их «довести», то от вежливости не останется ни следа.

5, 14, 23 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, а также 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73.

Месяцы слабости –май, сентябрь и декабрь. Кроме того, на рожденных в эти даты сильное ослабляющее действие оказывает ретроградный Меркурий.

Счастливые даты — 5, 14, 23 любого месяца.

Счастливые дни недели — среда и пятница.

Цвет — зеленый.

Камни-талисманы — хризолит и изумруд.

Их главные качества — активность, подвижность, легкость и склонность к переменам. Не могу усидеть на месте, они постоянно находятся в поисках нового. Большие мечтатели, которые, увы, трезвонят везде и всюду о своих планах, что мешает из реализации.

6, 15, 24 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 6, 15, 24, 33, 42, 51, 63, 69, 78, особенным считается возраст 35 лет.

Месяцы слабости — апрель, октябрь и ноябрь.

Счастливые даты — 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28, 31.

Счастливые дни недели — среда и пятница.

Цвет — розовый, светло-фиолетовый, голубой.

Камни-талисманы — алмаз, бриллиант, кварц и горный хрусталь.

Страсть, сексуальность и чувственные удовольствия — непременные спутники рожденных в эти даты. Часто влюбляются и пользуются взаимностью: внешняя привлекательность обеспечивает успех у противоположного пола. Любители роскоши, при этом они славятся отличным вкусом и стильностью, доходящей до экстравагантности.

7, 16, 25 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 7, 16, 21, 25, 28, 34, 35, 42, 43, 49, 52, 61, 70.

Месяцы слабости — январь и февраль.

Счастливые даты — 1, 2, 4, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 31.

Счастливые дни недели — понедельник, среда и воскресенье.

Цвет — все оттенки серого.

Камни-талисманы — тигровый глаз, кошачий глаз.

Люди, рожденные в эти числа, характеризуются мудростью, интуицией и энциклопедичностью знаний. Из них получаются хорошие психологи и предсказатели. У них неплохой вкус. Обладают притягательностью и дружелюбностью.

8, 17, 26 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 8, 17, 26, 35, 44, 53.

Месяцы слабости — первая декада января, заключительная неделя февраля, март, апрель, декабрь и время ретроградного Сатурна.

Счастливые даты — 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31.

Счастливый день недели — суббота.

Цвет — черный и морской синий.

Камни-талисманы — аметист, лазурит, синий сапфир.

Окружающие считают их мудрыми, искренними и справедливыми. Трудоголики, умеют организовывать и любят власть. Однако желаемое, в соответствии с их амбициями, заполучают во второй половине жизненного пути.

9, 18, 27 — даты вашего рождения

Счастливые годы жизни — 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99. Особенное внимание стоит обратить на жизненный период между 27 и 36 годами, а также возраст 45 лет.

Месяцы слабости — первые три недели октября, а также период с 23 ноября по 27 декабря.

Счастливые даты — 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28, 31.

Счастливые дни недели — вторник, четверг и пятница.

Цвет — алый, красный.

Камень-талисман — коралл.

Обладатели этих чисел смелы и энергичны, ответственны и здравомыслящи. Рожденные в эти дни если и не становятся руководителями, то сумеют организовать на ура любое дело. Предпочтение отдают спортивным или военным профессиям, спорить с ними чревато.

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