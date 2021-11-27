Калькулятор любви: как дата рождения влияет на наши любовные отношения в жизни

Дата рождения — это наш исходный цифровой код, на его основе астрологи и нумерологи прогнозируют судьбу человека, помогая понять, каково его истинное предназначение на земле, а также подсказывая, где искать счастье и любовь. А она витает в воздухе, вернее, в космосе.

Для того чтобы узнать о своем везении в амурных делах, достаточно произвести математический подсчет по дате своего рождения, сложив все данные и приведя их к однозначному значению.

Например, 25 ноября 1978 года. Суммируем все цифры 2+5+1+1+9+7+8, получаем 34, далее 3+4=7. У вас должно получиться от 1 до 9, либо 11 или 22 — эти данные не приводим к однозначному значению.

Это и есть ваш исходный жизненный код, который регулирует вашу жизнь и взаимоотношения с людьми, в том числе в любовных делах. Обладая нумерологическими познаниями, вы сможете лучше понять, какой партнер вам больше всего наиболее подходит и что вы можете ожидать взамен.

1

Единица — число познания, оно дано вам, чтобы вы нашли индивидуальный путь развития, который приведет вас к свершениям.

Когда дело доходит до любви, то рожденные под единичкой склонны к доминированию в отношениях. Обычно это прямой путь к токсичному сценарию в любви, и только вы можете балансировать на грани. На самом деле, вам просто необходим рядом человек, который будет вас воодушевлять, поддерживать и даже боготворить.

2

Двойка означает, что ваше предназначение — быть дипломатичным посредником, налаживая мир среди окружающих, вы способны выслушать собеседника до конца, проявляя бесконечное терпение. Стремление к идеальным отношениям и не конфликтность приводят вас к обыденности и рутине.

В любви вы стремитесь соответствовать тому, как вас представляют со стороны, вы жаждете получить признание и одобрение других, особенно любимого человека. Расслабьтесь и будьте собой: навязанный идеальный образ живет лишь в вашей голове.

3

Тройки — очень творческие и коммуникативные личности, асы в искусстве общения с людьми. Во всем вы пытаетесь найти гармонию и красоту. Даже будучи интровертом, вы излучаете теплоту и дружелюбие, что, несомненно, как бабочек на огонь, привлекает ярких личностей.

Увы и ах, часто ваши партнеры оказываются своеобразными вампирами, этакими нарциссами, не ценящими вашу светлую и добрую душу. На самом деле вы будете счастливы с тем, кто окажет вам эмоциональную поддержку и окружит вас нежностью и бесконечной заботой.

4

Четверки обожают выстраивать все вокруг, в том числе отношения с людьми. Считаются надежными и честными, профессионалами в разрешении самых запутанных ситуаций.

В любви предпочитают не рисковать и проверяют по жизни все, в том числе то, что находится под супружеским одеялом. Будучи честными, требуете того же от тех, с кем разделяете свою постель. Обмануть вас сложно, так как вы способны предвидеть развитие ситуации.

Вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, вы играете доминирующую роль в отношениях, поэтому вы склонны брать все в свои руки и устанавливать свои правила.

5

Пятерки прогрессивны, свободолюбивы и справедливы. Вы настолько продвинуты в своем мышлении, что некоторые считают вас эксцентричными. На самом деле, вы — одно из самых сострадательных существ на Земле, а благополучие других людей для вас важнее всего на свете.

Когда дело доходит до любви, то вы входите в отношения и разрываете их со свойственной вам легкостью. В любви для вас важен опыт, познание необычного, есть склонность к разыгрыванию драмы. Нельзя сказать, что вы не способны находиться в обычных отношениях, просто они вам быстро надоедают. Поэтому среди пятерок немало тех, кто практикует нетрадиционные подходы к сексу или предпочитают отношения в формате открытого брака, свободных и творческих союзов.

Калькулятор счастья: как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу

6

Шестерки по своему характеру склонны окружать всех заботой, обожают домашний уют, но не забывают и о личностном росте.

В любви вы ведете себя папочка или мамочка, пытаясь перевоспитать партнера. В одиночестве ощущаете себя как в вакууме, поэтому вам жизненно необходимо находиться в отношениях. Вы будете счастливы, если найдете тихую семейную гавань с надежным человеком. Без любви в браке вы будете страдать: вы хотите быть рядом только с человеком, которого любите, и точка.

7

Семерки любят анализировать и давать неплохие советы. Вы эмоциональны, но и обожаете поразмышлять и руководить.

В отношениях предпочитаете проводить время вместе со спутником, но иногда вам просто необходимо побыть в одиночестве. Стремление к независимости, впрочем, не мешает им окунуться в красивые романтические отношения. Для успеха в любовных делах вам придется постараться и развивать свои коммуникативные навыки, помня о том, что партнеры любят ушами.

8

Восьмерки весьма трудолюбивы, а по жизни настроены на достижение карьерного роста. К сожалению, чем больше усилий вы прикладываете для развития своей профессиональной сферы, тем больше страдают ваши личные отношения.

Даже найдя свою вторую половинку — а она должна достойно смотреться на вашем фоне — спутник или спутница часто могут чувствовать себя заброшенными и забытыми из-за того, что вы стремитесь заработать как можно больше денег.

Вы способны на щедрость, но склонны думать, что деньги или статус могут заменить личные эмоциональные обязательства. Поэтому вам необходим партнер, который будет контролировать и устанавливать баланс в отношениях.

9

Вы — неисправимый романтик, когда дело касается любви, от нее вы ждете идеальных отношений. Вы очень эмоциональны, и вам трудно справляться со своими эмоциями, не говоря о том, чтобы регулировать чувства других.

Вам необходимо научиться избавляться от созависимых отношений, что вам непросто удается. Вы так и норовите увязнуть в эмоциональном болоте неудачных любовных связей, зацикливаясь на ошибках прошлого, проживая вновь ту боль, которую они вам принесли. Плывите по течению реки под названием «жизнь», и тогда у вас есть все шансы не утонуть в пучине страстей, а найти свою золотую рыбку.

11

Люди с этим значением всегда должны доверять своей интуиции: 11 — число ангелов.

Это мастера в общении, стремящиеся гармонизировать свое окружение и возлюбленных, в том числе. Для сохранения мира в семье готовы идти на компромисс, но в союзе с вами не заскучаешь: у вас отличное чувство юмора. В отношениях цените преданность.

22

Этих людей отличают продуктивность, прагматичность, дисциплинированность и рациональность. Несмотря на то, что от них не дождешься проявления ярко выраженных чувств, они способны не оказывать эмоциональную поддержку и быть верными партнерами.

Они нуждаются в партнере, который предоставит им необходимое пространство и независимость. Надежный спутник, который поможет воплотить все самые заветные мечты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как, зная свой жизненный код, узнать, не отрабатываете ли вы карму, на которую, в том числе, указывают повторяющиеся в вашей жизни события.