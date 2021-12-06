В Индии завершается подготовка к приезду Владимира Путина

В Индии сегодня состоится встреча на высшем уровне. Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Ожидается, что стороны обсудят региональные и международные проблемы и подпишут десяток двусторонних соглашений.

А предшествовать этому будет встреча глав МИД и Минобороны, в которой примет участие Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Впервые в истории двух стран переговоры пройдут в формате «2+2».

Как Индия встречает российскую делегацию и для чего местные жители даже приготовили амулеты, увидел Виктор Синеок.

Из-за нового варианта коронавируса в Индии снова время перемен. Как раз перед нашим прибытием ввели новые правила. Теперь каждый, кто прилетает в Индию, должен обязательно сдать ПЦР-тест. Именно здесь, на месте. Без этого просто не выпускают из зоны прилета. Есть вариант подороже — его делают всего за час. Есть подешевле, но результата придется ждать до восьми часов.

Мы, конечно, заплатили за скорость. А вот многие индийцы сэкономили и приготовились ждать прямо на полу. Почти каждый тут уверен, что торопиться не надо в принципе, впереди ведь еще столько жизней. Но и деньги экономят.

Ждут экономических улучшений после визита Путина. Хозяин ювелирного магазинчика по имени Гупта в этом просто уверен.

«Это к удаче, это к удаче», — говорит он.

Сверху Є амулеты на удачу, на двери — фото Путина и Моди. Весь семейный бизнес Гупты зависит от русских туристов. Уже много лет. Но сейчас в его делах застой. Надеется, что ненадолго. По русским скучают и в соседней продуктовой лавке.

Этот с виду обычный продуктовый магазин, доверху набитый разнообразными продуктами, — одно из немногих мест в Индии вообще, где можно купить настоящую российскую гречку — 800 граммов, изготовлена в Челябинской области.

«Сколько это стоило год назад?»

«Год назад — 200 рупий».

«А сейчас?»

«Сейчас — 250».

Пример того, что товарооборот между странами просел за месяцы ограничений. Экономика — одна из главных тем переговоров. Они пройдут, как и три года назад, в Хайдарабадском дворце. Это место очень серьезно охраняется. И не только от людей. В Нью-Дели очень много диких обезьян.

Столбы с камерами наблюдения защищены колючим декором, чтобы не залезали. Но от людей защищаться сложнее. Поэтому Путин и Моди обсудят военно-техническое сотрудничество. Известно, что Индия хочет производить наши АК-203. И заменить свои штурмовые винтовки на наши автоматы Калашникова.

Свои разработки оказались менее удачными. Особенно не нравится пластиковая фурнитура. На кадрах из Индии очень хорошо видно, как вооружены местные силовики. У каждого военного в руках различные модификации винтовки ИНСАС, а вот у полиции уже АКС.

Кроме военно-технического, на переговорах в Нью-Дели обсудят сотрудничество в области транспорта, науки, техники и космоса. Подробности до начала встречи особо не разглашают. Но переговоры обещают стать большим политическим событием.