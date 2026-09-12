Не цветущий сад и не дикие джунгли: Путин о многополярном мире

Путин заявил о преградах для формирования многополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что формирование многополярного мира сопровождается определенными сложностями. Об этом глава государства рассказал на заседании саммита БРИКС в Нью-Дели 12 сентября

«Формирование многополярного мира идет не без сложностей. <…> Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли и жить за чужой счет», — сказал российский лидер.

По словам президента, баланс сил в мире постепенно смещается в сторону новых центров роста на глобальном Юге и Востоке. Он отметил, что все больше стран стремятся самостоятельно защищать свои национальные интересы и участвовать в решении международных вопросов.

Путин также заявил, что государства, которые не готовы принять происходящие изменения, используют для давления на конкурентов тарифные войны, санкции, экономические ограничения, вмешательство во внутренние дела и силовые методы.

Отдельное внимание российский лидер уделил роли Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул необходимость сохранения ее центрального значения в международных делах.

«Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее Устав является ключевым источником международного права, вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанном на неких непонятно кем составленных правилах», — отметил Путин.

Президент добавил, что БРИКС будет содействовать совершенствованию ООН. Ранее в МИД России заявили, что концепции «цивилизационной исключительности», неоколониальные подходы и разделение людей по национальному, культурному или религиозному признакам негативно влияют на систему международного права.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин высказался об участии страны в формате «Большой восьмерки» и роли объединения БРИКС в мировой экономике.

На заседании Делового совета БРИКС в Нью-Дели российский лидер заявил, что участие России в G8 не являлось полноценным членством. По словам Путина, после распада Советского Союза западные страны, как он считает, получили ощущение возможности единолично влиять на мировые процессы.

Президент отметил рост роли стран БРИКС в мировой экономике. По его словам, за последние пять лет государства объединения обеспечили более 40% мирового ВВП, тогда как на страны «Большой семерки» пришлось около 29%.

Ранее Путин также заявлял о необходимости изменения сложившейся системы международных отношений и усилении роли новых центров экономического развития.

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