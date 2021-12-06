Грозит 15 суток: В отношении Филиппа Киркорова возбудили 13 дел

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Виктория Андреева
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В отношении Филиппа Киркорова возбудили 13 дел

Грозит 15 суток: В отношении Филиппа Киркорова возбудили 13 дел

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Поп-короля российской эстрады подозревают в уклонении от административных наказаний. Но знает ли он об этом?

Поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова подозревают в злостном уклонении от исполнения административных наказаний. Согласно официальным данным, знаменитый артист отказывается вовремя оплачивать штрафы. Последствия могут оказаться самыми печальными.

На портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы появились данные о возбуждении дел в отношении Киркорова. 6 декабря суд зарегистрировал аж 13 претензий. Певец числится привлекаемым лицом по одной и той же причине — части 1 статьи 20.25 КоАП России «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок».

Санкции в данном случае могут быть самыми разными. Как минимум — это требование оплатить каждый штраф в двукратном размере. Как максимум — привлечение к обязательным работам на срок до 50 часов, а также административный арест на срок до 15 суток.

mos-sud.ru

Сам Киркоров пока никак не комментировал претензии со стороны стражей порядка. Однако не исключено, что занятой артист может вовсе не знать про возникшие неприятности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о любовных приключениях Филиппа Киркорова.

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