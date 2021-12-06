Дело Печерской: Гордон раскрыла детали странной пропажи многодетной мамы под Москвой

Ольга Печерская родила любимому мужчине пятерых детей, а он захотел от нее избавиться. 3 декабря женщину видели в последний раз. Жива ли она?

Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон раскрыла детали громкой истории об исчезновении многодетной матери в Подмосковье. Родившая шестерых детей Ольга Печерская пропала после ссоры с мужем из-за владения коттеджем в элитном поселке Millennium Park. Юрист боится, что с женщиной случилось страшное. Все подробности ЧП — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Бил и угрожал

Со слов Гордон, Печерская долгие годы жила с мужчиной по фамилии Волков, но так и не успела узаконить отношения. Она родила ему пятерых детей, а шестого, от предыдущих отношений женщины, мужчина воспитывал добровольно. В доме всегда был персонал, который по приказу главы семейства контролировал каждого из наследников и приглядывал за их матерью. Казалось бы — семейная идиллия. Но так продолжалось недолго.

Как рассказывали соседи семьи, сестра Печерской, да и сама Ольга незадолго до исчезновения, вскоре после начала отношений Волков стал ей угрожать, а детей регулярно поколачивать. Женщина не могла принять ситуацию, но и что делать, не знала. После тонны пролитых слез несчастная обратилась за помощью к Екатерине Гордон.

«Волков, по словам очевидцев, довольно жестокий и непростой человек. Оля рассказала, что ее периодически выгоняют из дома, требуют, чтобы она съехала, она живет в постоянном аду, в ее семью вживлены нянечки от Волкова, которые берут на себя ответственность наказывать ее детей. Я рекомендовала взять детей и переехать в московскую квартиру, дать нам возможность просудиться и определить место жительства детей с ней…» — пояснила юрист в разговоре с 5-tv.ru.

Гордон сказала, что желающих помочь Печерской было немало. Кто-то из знакомых даже согласился предоставить ей бесплатную охрану на время, пока конфликт не решится. Но та почему-то отказалась от услуг.

Ко всеобщему удивлению Ольга, которая не раз слышала угрозы от любимого мужчины, решила спросить совета и у другого юриста. Не введя его полностью в курс дела, услышала банальное: оставайся и живи. В результате это привело к печальному итогу.

«Ходили слухи о том, что он хочет определить ее в психбольницу. Однажды уже определял ее — тогда „Лиза Алерт“ помогла ее найти. Такие же угрозы, по словам ее сестры, поступали и в этот раз. Какой-то адвокат сказал ей, что она имеет право находиться там, где ее дети. Адвокат сказал глупость, а она опять уцепилась за этот дом», — с прискорбием заключила Екатерина Гордон.

Правозащитница отметила, что в последний раз Ольга выходила на связь 3 декабря. Вечером она согласилась поехать на встречу с отцом своих детей, чтобы урегулировать спор и пропала.

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Помогите, кто может

Известный юрист пояснила, что сразу после исчезновения ее клиентки Волков привел в дом представителей опеки, чтобы зафиксировать факт отсутствия матери и якобы брошенных наследников. По словам Гордон, если представители надзорного органа оформят все документы, то мужчина с легкостью получит право проживания вместе с детьми. Так, раз и навсегда вычеркнет Печерскую из их жизни.

«Мы информируем опеку о том, чтобы они не вздумали, пока человек разыскивается, писать какие-то гадости, фиксировать что не попадя. Написано заявление в полицию. Сейчас мы пишем заявление Бастрыкину (Председатель СКР — Прим. ред.), чтобы он взял дело под личный контроль. Я разговаривала со старшим ребенком. Конечно, они все в шоке, они ищут маму и хотят жить с мамой. Я надеюсь, что с ней ничего дурного не приключилось и ее не пытаются удерживать физически, чтобы наконец изгнать из дома», — отметила Екатерина Гордон.

А в заключение добавила, что мужчина неоднократно намекал пропавшей на отношения с другой женщиной. Юрист опасается, что дело может стать очередной громкой уголовной историей с печальным концом.

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