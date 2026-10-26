Дача под угрозой? Юрист объяснила, когда участок могут забрать за долги

Юрист Кудряшова: СНТ не вправе изъять участок за долги без суда

Садовое товарищество не вправе изъять участок за неуплату взносов без решения суда — юрист Екатерина Кудряшова разъяснила, что процедура строго урегулирована законом.

Нередко дачники ошибочно считают, что правление товарищества может в любой момент лишить их недвижимости из-за долгов по взносам. Однако российское законодательство защищает частную собственность и ограничивает возможности третьих лиц.

Как объяснила aif.ru юрист Екатерина Кудряшова, «само товарищество просто прийти и „забрать дачу“ за задолженность не может», но при наличии долга СНТ вправе обратиться в суд и взыскать задолженность, пени и судебные расходы.

По ее словам, только после вступления судебного вердикта в законную силу делом начинают заниматься государственные структуры: принудительным исполнением руководит исключительно служба судебных приставов строго в рамках закона. Юрист также отметила, что выражение «злостный неплательщик» — лишь бытовой термин, который не присваивает собственнику никакого специального или ущемляющего права правового статуса автоматически.

В то же время расслабляться и игнорировать взносы без последствий не стоит: если финансовые претензии правления подтвердят в суде, запустятся стандартные механизмы исполнительного производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кредитные каникулы — это не способ списать долг, а мера поддержки в сложной финансовой ситуации: банк дает возможность временно приостановить платежи по потребительским кредитам и займам, включая автокредиты.

При этом действуют ограничения по максимальной сумме кредита на момент выдачи — 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч для потребительских кредитов и займов и 150 тысяч для кредитных карт.

Для ипотеки предусмотрен отдельный механизм ипотечных каникул, а для участников СВО и членов их семей действуют особые льготные условия.

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