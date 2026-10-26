Дача под угрозой? Юрист объяснила, когда участок могут забрать за долги

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 8 0

Эксперт Кудряшова напомнила, что принудительным исполнением судебного решения руководит исключительно служба судебных приставов.

Может ли СНТ отобрать дачу у россиянина за долги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Кудряшова: СНТ не вправе изъять участок за долги без суда

Садовое товарищество не вправе изъять участок за неуплату взносов без решения суда — юрист Екатерина Кудряшова разъяснила, что процедура строго урегулирована законом.

Нередко дачники ошибочно считают, что правление товарищества может в любой момент лишить их недвижимости из-за долгов по взносам. Однако российское законодательство защищает частную собственность и ограничивает возможности третьих лиц.

Как объяснила aif.ru юрист Екатерина Кудряшова, «само товарищество просто прийти и „забрать дачу“ за задолженность не может», но при наличии долга СНТ вправе обратиться в суд и взыскать задолженность, пени и судебные расходы.

По ее словам, только после вступления судебного вердикта в законную силу делом начинают заниматься государственные структуры: принудительным исполнением руководит исключительно служба судебных приставов строго в рамках закона. Юрист также отметила, что выражение «злостный неплательщик» — лишь бытовой термин, который не присваивает собственнику никакого специального или ущемляющего права правового статуса автоматически.

В то же время расслабляться и игнорировать взносы без последствий не стоит: если финансовые претензии правления подтвердят в суде, запустятся стандартные механизмы исполнительного производства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кредитные каникулы — это не способ списать долг, а мера поддержки в сложной финансовой ситуации: банк дает возможность временно приостановить платежи по потребительским кредитам и займам, включая автокредиты.

При этом действуют ограничения по максимальной сумме кредита на момент выдачи — 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч для потребительских кредитов и займов и 150 тысяч для кредитных карт.

Для ипотеки предусмотрен отдельный механизм ипотечных каникул, а для участников СВО и членов их семей действуют особые льготные условия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:32
Дача под угрозой? Юрист объяснила, когда участок могут забрать за долги
4:10
Грипп пошел не по плану: шесть признаков, при которых нужно срочно к врачу
3:56
Ученые раскрыли привычку, которая помогает яичникам дольше оставаться молодыми
3:35
«Монетная неделя»: россиянам предложили бесплатно обменять мелочь на купюры
3:13
Заявление могут «не заметить»: адвокат объяснила, как увольняться правильно
2:55
Тела около 300 советских солдат хотят вывезти из захоронения в Литве

Сейчас читают

Бобры устроили аварию и чуть не оставили Белорецк без воды
Рюмка еще не повод для увольнения: юристы объяснили, можно ли пить алкоголь на работе
«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео