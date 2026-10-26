Грипп пошел не по плану: шесть признаков, при которых нужно срочно к врачу

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 17 0

Летальность при гриппе в зависимости от штамма составляет от 0,1 до 1%, напомнил врач.

При каких симптомах грипп становится особенно опасным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Лебедев: длительная лихорадка и боли в груди говорят о тяжелом гриппе

Ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил: о тяжелом течении гриппа и риске осложнений сигнализируют шесть признаков — затяжная лихорадка, боли в груди, рвота, нарушения сознания, кровотечения и сбои в работе сердца.

В беседе с Газетой.ру врач напомнил, что грипп относится к жизнеугрожающим состояниям: в зависимости от штамма летальность достигает 0,1–1%, что при масштабах распространения инфекции выливается в очень серьезные цифры. По данным ВОЗ, после перенесенного гриппа риск негативных последствий и инвалидизации ставит его на четвертое место в мире.

Лебедев перечислил признаки, при которых грипп особенно опасен:

– длительная (5–7 дней) лихорадка с температурой 40°C и выше;
– боли в грудной клетке, затрудненное дыхание или одышка;
– многократная рвота и диарея; нарушения сознания (выраженная сонливость, заторможенность, спутанное сознание, излишнее возбуждение);
– нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, нарушение ритма сердца, снижение артериального давления)
– нарушения микроциркуляции (кровотечения, мелкоточечные кровоизлияния).

При появлении любого из перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед прививкой от гриппа важно пройти осмотр у терапевта (или педиатра, если речь о ребенке) и сообщить врачу о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавно перенесенных инфекциях. Специалисты Роспотребнадзора также советовали не принимать самостоятельно жаропонижающие и антигистаминные препараты, поесть за один-два часа до вакцинации, воздержаться от алкоголя и оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут после прививки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:32
Дача под угрозой? Юрист объяснила, когда участок могут забрать за долги
4:10
Грипп пошел не по плану: шесть признаков, при которых нужно срочно к врачу
3:56
Ученые раскрыли привычку, которая помогает яичникам дольше оставаться молодыми
3:35
«Монетная неделя»: россиянам предложили бесплатно обменять мелочь на купюры
3:13
Заявление могут «не заметить»: адвокат объяснила, как увольняться правильно
2:55
Тела около 300 советских солдат хотят вывезти из захоронения в Литве

Сейчас читают

Бобры устроили аварию и чуть не оставили Белорецк без воды
Рюмка еще не повод для увольнения: юристы объяснили, можно ли пить алкоголь на работе
«Я не хочу умирать»: Лерчек сообщила о новых метастазах и попросила помощи
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео