Грипп пошел не по плану: шесть признаков, при которых нужно срочно к врачу

Врач Лебедев: длительная лихорадка и боли в груди говорят о тяжелом гриппе

Ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил: о тяжелом течении гриппа и риске осложнений сигнализируют шесть признаков — затяжная лихорадка, боли в груди, рвота, нарушения сознания, кровотечения и сбои в работе сердца.

В беседе с Газетой.ру врач напомнил, что грипп относится к жизнеугрожающим состояниям: в зависимости от штамма летальность достигает 0,1–1%, что при масштабах распространения инфекции выливается в очень серьезные цифры. По данным ВОЗ, после перенесенного гриппа риск негативных последствий и инвалидизации ставит его на четвертое место в мире.

Лебедев перечислил признаки, при которых грипп особенно опасен:



– длительная (5–7 дней) лихорадка с температурой 40°C и выше;

– боли в грудной клетке, затрудненное дыхание или одышка;

– многократная рвота и диарея; нарушения сознания (выраженная сонливость, заторможенность, спутанное сознание, излишнее возбуждение);

– нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (тахикардия, нарушение ритма сердца, снижение артериального давления)

– нарушения микроциркуляции (кровотечения, мелкоточечные кровоизлияния).



При появлении любого из перечисленных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед прививкой от гриппа важно пройти осмотр у терапевта (или педиатра, если речь о ребенке) и сообщить врачу о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавно перенесенных инфекциях. Специалисты Роспотребнадзора также советовали не принимать самостоятельно жаропонижающие и антигистаминные препараты, поесть за один-два часа до вакцинации, воздержаться от алкоголя и оставаться под наблюдением медиков в течение 30 минут после прививки.

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