Ученые раскрыли привычку, которая помогает яичникам дольше оставаться молодыми

Nature Aging: физическая активность оказалась полезной для яичников

Специалисты Медицинского университета Гуанчжоу обнаружили, что тренировки способны притормозить расходование овариального резерва — механизм связан с сигнальным путем гормона адипонектина. В экспериментах на грызунах схожего результата удалось добиться и при помощи опытного препарата. Работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Ученые совместили статистику по людям с лабораторными опытами на грызунах. В анализ вошли данные более 152 тысяч британок и свыше 12 тысяч американок. Выяснилось, что после наступления менопаузы женщины в среднем двигались меньше, чем до нее, а в британской выборке более высокая активность коррелировала с более поздним прекращением цикла. Однако сами по себе такие наблюдения не доказывают причинно-следственную связь.

Чтобы разобраться в механизме, самок мышей месяц заставляли бегать на тренажере. В их яичниках сохранялось больше так называемых примордиальных фолликулов — покоящихся структур, из которых впоследствии созревают яйцеклетки. Одновременно рос уровень гормона адипонектина. Когда его выработку искусственно подавляли, положительный эффект от упражнений почти исчезал — значит, гормон действительно участвует в защите фолликулов.

На следующем этапе животным давали AdipoRon — вещество, которое активирует рецепторы адипонектина. Оно тоже замедляло возрастные изменения яичников: мыши, получавшие препарат, сохраняли способность к размножению примерно до 14–15 месяцев, тогда как в контрольной группе потомство переставало появляться уже к году.

Авторы подчеркивают: результаты не означают, что спорт или лекарство отодвинут менопаузу у женщин. AdipoRon пока остается экспериментальным соединением, и прежде чем говорить о его применении, нужны клинические испытания безопасности и эффективности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что менопауза — это не «отключаемая опция», а закономерный период в жизни женщины, заложенный задолго до ее рождения. По словам профессора Веры Балан, яичники со временем истощаются, и заставить их работать заново невозможно, однако качество жизни в этот период вполне можно сохранить.

Современный подход к менопаузальной гормональной терапии перестал быть шаблонным: сегодня учитываются не только приливы, но и психоэмоциональные нарушения, проблемы со сном, генитоуринарный синдром, остеопороз и метаболические расстройства. Отдельное внимание уделяется образу жизни — физической активности и питанию, поскольку висцеральное ожирение после 40 лет становится самостоятельным эндокринным органом, повышающим риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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