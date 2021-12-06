Фрукты-убийцы или целители? Кому категорически запрещено есть бананы

Диетолог объяснила, что свойства популярного фрукта не всегда благотворно влияют на организм.

Несмотря на ряд своих полезных свойств, бананы можно есть далеко не всем. Фрукты могут быть крайне опасны для пациентов, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-диетолог Татьяна Разумовская. По ее словам, избегать употребления питательного лакомства необходимо при заболевании кишечника в стадии обострения.

«Поспевшие имеют слабительный эффект, поэтому во время расстройств кишечника или заболеваний ЖКТ в острой стадии бананы, скорее всего, будут вредны. Они могут вызвать вздутие или метеоризм», — объяснила Разумовская в беседе с РИА Новости.

Однако тем, у кого гастрит, наоборот полезно и нужно включать в свой рацион бананы. Благодаря им уменьшается кислотность в желудке и снижается риск возникновения изжоги.

Кроме того, диетолог напомнила: всего один банан содержит такое большое количество углеводов, что человеку хватит сил на часовую силовую тренировку или тяжелую физическую работу.

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