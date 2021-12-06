Ему всегда будет 25: тайны смерти сына актрисы Ирины Безруковой

Андрея Ливанова нет на свете уже почти шесть лет. Сегодня ему могло бы исполниться 32 года, если бы не страшная участь.

Для актрисы Ирины Безруковой 6 декабря непростая дата. Это день рождения ее сына Андрея, рожденного от актера Игоря Ливанова и умершего в 2015 году при странных обстоятельствах. Звезда тяжело переживала трагедию и, кажется, до сих пор не смогла с ней смириться. Впрочем, порой она напоминает себе, что даже мимолетное счастье — есть истинное счастье, и за него стоит благодарить судьбу.

Жизнь на грани

Андрея Ливанова несчастья преследовали постоянно. Все началось еще в детстве, с отдыха на курорте. Вместе с папой мальчик отправился в Крым, пока мама была на съемках. Игорь Евгеньевич постоянно сидел на берегу, наблюдая за трехлетним малышом да так «угорел», что не мог не окунуться в море. Попросив ребенка немного подождать его на суше, актер забрел в волны, и тут случилось страшное.

«Как только я нырнул, он зашел в море. Споткнулся, упал, и уже не смог встать — нахлебался воды. Услышав крики людей, выбрался на берег: Андрюша лежал на песке белый и не дышал…» — приводит цитату из рассказа Ливанова StarHit.ru.

Сына знаменитостей госпитализировали в больницу Феодосии. Там каким-то чудом врачи смогли вернуть мальчика к жизни, хотя не давали никаких оптимистичных прогнозов. К сожалению, радость родителей была недолгой. Через несколько лет после расставания родителей Андрей все равно погибнет.

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Уже не вернуть

Как удалось выяснить, незадолго до страшной трагедии Безрукова вместе с сыном от Ливанова полетела во Вьетнам. По возвращении на родину оба слегли с инфекцией. Никаких серьезных симптомов: у актрисы и молодого человека лишь слегка повышалась температура тела, но это не стало причиной отказа от работы. Как только звезда почувствовала себя лучше, сразу уехала в Сибирь. Оттуда позвонила сыну и поняла, что случилось что-то ужасное: наследник не подходил к телефону...

«Я попросила подругу вызвать специалистов и вскрыть квартиру. Они обнаружили тело Андрея в коридоре. Я сразу спросила, что случилось? Оказалось, он неудачно упал и ударился виском», — рассказывала Ирина Безрукова в одном из интервью.

Между тем, несмотря на версию актрисы, были и другие предположения относительно причины смерти молодого человека. Кто-то поговаривал, что он скончался от последствий сахарного диабета, другие настаивали, что медики диагностировали острую сердечную недостаточность.

Никаких дополнительных комментариев относительно слухов ни Безрукова, ни Ливанов не давали. Однажды они лишь решились раскрыть место захоронения своего ребенка: оказалось, его прах находится в одном из озер Карелии. По словам селебрити, молодой человек очень любил рыбалку, но доехать до дивного северного места не успел. Отец исполнил мечту Андрея уже после смерти.

«Спасибо, родной, за свет, за мудрость и чистоту души, с которой я могла соприкасаться целых 25 лет. Спасибо за то, что выбрал меня, что был мне сыном, другом и терпеливым учителем. Тебе всегда будет 25. А я в свои годы только стремлюсь, хоть немного дотянуться до твоего света, до твоей мудрости, внутренней зрелости, душевной гармонии и простоты», — опубликовала памятный пост в день рождения сына Ирина Безрукова.

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