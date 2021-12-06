Наследники маэстро: Как живут и чем занимаются дети Александра Градского

У Александра Градского осталось четверо детей: трое сыновей и дочь.

Личная жизнь композитора Александра Градского была столь же бурная, как и творческая. В его биографии было четыре брака, в которых родилось четверо детей: трое сыновей и дочь. Как живут наследники маэстро после его внезапного ухода из жизни, выяснил АиФ.

В первых двух браках у Градского так и не появилось детей. Лишь в третьем с Ольгой Фартышевой он впервые стал папой. Жена подарила ему сына Даниила и дочку Марию.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

Даниилу Градскому отец дал одно из лучших образований. Сначала мальчик учился в московской гимназии, а позже знаменитый папа отправил его в британскую школу-интернат в английском графстве Суррей. Высшее образование Даниил получил в Лондонской школе экономики и политехнических наук. А по возвращению на родину помогал Градскому развивать его театр «Градский холл», отвечая за продвижение и рекламу учреждения.

Неизвестно, успел ли Даниил подарить отцу внуков.

Спустя пять лет после рождения Даниила на свет появилась Мария, единственная дочь Градского. РИА Новости / Валерий Левитин

Ей, как и брату, знаменитый отец дал хорошее образование. Московская гимназия, учеба в Англии, а по возвращению в Москву она окончила факультет искусств МГУ. Впоследствии девушка увлеклась журналистикой. Стала ведущей одной из программ на Первом канале. Кроме того, параллельно занималась рекламой в ресторанном бизнесе и организовывала художественные выставки, пишет WMJ.RU. О ее личной жизни также ничего неизвестно.

После развода с Ольгой дети Градского продолжили жить в его квартире. Но когда на горизонте замаячила новая любовь Марина Коташенко, Даниил и Мария съехали из квартиры, и в нее заехала молодая избранница маэстро.

Вместе с Мариной Коташенко Градский прожил 17 счастливых лет. Супруга, которая младше композитора на 35 лет, подарила ему двоих сыновей: Александра и Ивана. Но ни Коташенко, ни Градский никогда не делились подробностями воспитания детей и фотографиями малышей.

Народного артиста РФ, одного из первых русских рокеров и признанного наставника шоу «Голос» Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. За несколько дней до смерти он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали с подозрением на инсульт. Причиной смерти назвали инфаркт головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что старший сын Градского заявил о молодой вдове после смерти отца.