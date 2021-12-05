Старший сын Градского холодно отозвался о молодой вдове знаменитого отца

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Анна Павлова
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Личность Марины Коташенко до сих пор остается загадкой для друзей и поклонников маэстро. Девушка младше музыканта на 35 лет, но разница в возрасте не стала преградой для их отношений.

Старший сын Градского холодно отозвался о молодой вдове знаменитого отца

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Старший сын ушедшего из жизни Александра Градского рассказал, как относится к молодой вдове отца. По словам 40-летнего предпринимателя, с четвертой женой композитора Мариной Коташенко они не видятся, их никогда не связывали теплые отношения.

«Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относится мой отец», — сказал он в документальном фильме об отце, который вышел на Первом канале.

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Отношения с молодой девушкой, которая была младше маэстро на 35 лет, вызывали вопросы и у друзей композитора, и у поклонников. Поговаривали, что девушка живет с музыкантом только из меркантильных целей: якобы деньги и слава сделали свое дело.

Но вместе пара прожила 17 лет, у них родились двое детей. Младшему сыну мэтра эстрады всего три года. За месяц до смерти Градский официально женился на Коташенко, после чего заговорили о том, что он предчувствовал смерть и постарался уберечь возлюбленную от дележки наследства.

«Он понял, что пришел момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим женам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жены, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей», — сказал в фильме друг певца Анатолий Алешин.

Личность Марины Коташенко и сегодня остается загадкой для многих. В 20 лет уроженка Киева приехала в Москву в надежде построить карьеру в модельном бизнесе. С Градским блондинка познакомилась случайно на улице и уже навсегда покорила его сердце.

«Марина — такая вещь в себе. Не очень разговорчивая. Я считаю, что им обоим повезло, что они встретили друг друга», — рассказал журналист Евгений Додолев.

www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из первых русских рокеров и признанного наставника шоу «Голос» Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга.

Проблемы со здоровьем у наставника шоу «Голос» появились еще до госпитализации, вероятно, осложнения мог дать и перенесенный осенью коронавирус. Но работу Градский не оставил: как и прежде ездил на съемки, помогал готовить номера подопечным. Как признавался он сам, очень боялся подвести коллег. Он уже не мог ходить, в съемочный павильон его привозили на каталке. Да и зрители отмечали: в одном из последних выпусков маэстро выглядел очень бледным, его речь была путанной и невнятной, сидеть в кресле наставника ему уже было очевидно тяжело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что таролог объяснила мистику в доме Александра Градского.

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