«Перешел с костылей на тросточку»: сын Орбакайте заново учится ходить

Наследник певицы увлеченно развивает свой бизнес и даже проблемы со здоровьем его не останавливают.

Сын певицы Кристины Орбакайте — 23-летний Дени Байсаров все еще не может восстановиться после полученной травмы. На своей странице в Instagram молодой человек рассказал, что уже не использует костыли, однако пока передвигается с трудом, опираясь на тросточку.

«Не думал я, конечно, что это затянется на такое долгое время. Эти мои проблемы с коленями, но хотя бы я перешел с двух костылей на одну палку. И пора возвращаться к нормальному ритму жизни», — отметил наследник знаменитости.

Начинающий бизнесмен после учебы в Великобритании вернулся на родину и решил открыть свое дело. Его агентство занимается организацией праздников и корпоративов.

Недавно Дени вместе с коллегами организовывал грандиозную вечеринку с элементами иммерсивного спектакля, в котором зрители становятся полноправными участниками действа. Юноша был так увлечен процессом, что даже не заметил, как получил повреждение.

«Я настолько сильно горел этим мероприятием, что все время пытался все и всех контролировать — помогать, таскать, давать режиссерские ремарки актерам, настраивать звук, свет, музыку. Слава богу, были люди, которые мне помогали, но все равно я на этом вдохновении и в этих эмоциях, за сутки, проведенные там, не заметил, как пару раз не так спрыгнул или побежал по лестнице и повредил себе колено», — сообщил молодой человек.

По словам Дени, теперь он понял, что нужно научиться некоторые вопросы делегировать другим, а не пытаться сделать все самому, а также стараться больше доверять людям и формировать свою команду.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько зарабатывает за час младший сын Кристины Орбакайте.