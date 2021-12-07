«Перешел с костылей на тросточку»: сын Орбакайте заново учится ходить
Младший сын Орбакайте Дени Байсаров рассказал о своем состоянии после травмы
Фото, видео: Instagram @dennyartview
Наследник певицы увлеченно развивает свой бизнес и даже проблемы со здоровьем его не останавливают.
Сын певицы Кристины Орбакайте — 23-летний Дени Байсаров все еще не может восстановиться после полученной травмы. На своей странице в Instagram молодой человек рассказал, что уже не использует костыли, однако пока передвигается с трудом, опираясь на тросточку.
«Не думал я, конечно, что это затянется на такое долгое время. Эти мои проблемы с коленями, но хотя бы я перешел с двух костылей на одну палку. И пора возвращаться к нормальному ритму жизни», — отметил наследник знаменитости.
Начинающий бизнесмен после учебы в Великобритании вернулся на родину и решил открыть свое дело. Его агентство занимается организацией праздников и корпоративов.
Недавно Дени вместе с коллегами организовывал грандиозную вечеринку с элементами иммерсивного спектакля, в котором зрители становятся полноправными участниками действа. Юноша был так увлечен процессом, что даже не заметил, как получил повреждение.
«Я настолько сильно горел этим мероприятием, что все время пытался все и всех контролировать — помогать, таскать, давать режиссерские ремарки актерам, настраивать звук, свет, музыку. Слава богу, были люди, которые мне помогали, но все равно я на этом вдохновении и в этих эмоциях, за сутки, проведенные там, не заметил, как пару раз не так спрыгнул или побежал по лестнице и повредил себе колено», — сообщил молодой человек.
По словам Дени, теперь он понял, что нужно научиться некоторые вопросы делегировать другим, а не пытаться сделать все самому, а также стараться больше доверять людям и формировать свою команду.
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько зарабатывает за час младший сын Кристины Орбакайте.
Читайте также
78%
0.47 83.71
0.60
Нашли ошибку?