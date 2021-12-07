Звезда «Сватов» Кравченко об отношениях с известным артистом: «В каждом мгновении — радость»

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Надежда Квашенко
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В последнее время актриса все чаще проводит время в обществе коллеги по сцене Стаса Садальского.

Звезда «Сватов» Кравченко об отношениях с известным артистом: «В каждом мгновении — радость»

Фото: Instagram @tatyana_eduardovna

Актриса Татьяна Кравченко рассказала о том, какие отношения ее связывают с коллегой и партнером по сцене в новом антрепризном спектакле Стасом Садальским.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала совместное фото с артистом и поделилась своими сокровенными мыслями.

«Прогулялись со Стасом Садальским по пока еще осенней Москве, потом репетировали, разговаривали. С возрастом понимаешь две вещи: нельзя суетиться и нельзя уходить мыслями в прошлое. Все сказанные слова, твои решения и поступки — ты сделал или сказал, потому что в тот момент чувствовал, что это правильно для тебя. Есть здесь и сейчас. И в каждом миге — радость», — призналась Кравченко.

Instagram @tatyana_eduardovna

Действительно, пара все чаще встречается не только во время репетиций, но и проводит время в неформальной обстановке. Также они поддерживали друг друга в непростой момент, когда один за другим ушли их коллеги — Валерий Гаркалин и Нина Русланова.

Поклонников все это натолкнуло на мысль, что между двумя свободными от уз брака актерами могут вспыхнуть романтические чувства.

«Садальский — замечательный человек и красивый мужчина, я бы присмотрелась к нему повнимательнее, не только как к другу. Вы очень гармонично смотритесь вместе»;

«Какие вы классные! Два веселых, позитивных человека. Обожаю вас и Татьяну»;

«Остается за вас порадоваться, чудесные фото, отличный настрой», — написали в комментариях.

Между тем, Стас Садальский, в августе ометивший 70-летний юбилей, в последнее время стал выглядеть моложе своих лет и заметно похорошел. На одном из недавних фото в соцсети подписчики даже перепутали его с актером Максимом Авериным.

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