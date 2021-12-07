Звезда «Сватов» Кравченко об отношениях с известным артистом: «В каждом мгновении — радость»
В последнее время актриса все чаще проводит время в обществе коллеги по сцене Стаса Садальского.
Фото: Instagram @tatyana_eduardovna
Актриса Татьяна Кравченко рассказала о том, какие отношения ее связывают с коллегой и партнером по сцене в новом антрепризном спектакле Стасом Садальским.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала совместное фото с артистом и поделилась своими сокровенными мыслями.
«Прогулялись со Стасом Садальским по пока еще осенней Москве, потом репетировали, разговаривали. С возрастом понимаешь две вещи: нельзя суетиться и нельзя уходить мыслями в прошлое. Все сказанные слова, твои решения и поступки — ты сделал или сказал, потому что в тот момент чувствовал, что это правильно для тебя. Есть здесь и сейчас. И в каждом миге — радость», — призналась Кравченко.
Действительно, пара все чаще встречается не только во время репетиций, но и проводит время в неформальной обстановке. Также они поддерживали друг друга в непростой момент, когда один за другим ушли их коллеги — Валерий Гаркалин и Нина Русланова.
Поклонников все это натолкнуло на мысль, что между двумя свободными от уз брака актерами могут вспыхнуть романтические чувства.
«Садальский — замечательный человек и красивый мужчина, я бы присмотрелась к нему повнимательнее, не только как к другу. Вы очень гармонично смотритесь вместе»;
«Какие вы классные! Два веселых, позитивных человека. Обожаю вас и Татьяну»;
«Остается за вас порадоваться, чудесные фото, отличный настрой», — написали в комментариях.
Между тем, Стас Садальский, в августе ометивший 70-летний юбилей, в последнее время стал выглядеть моложе своих лет и заметно похорошел. На одном из недавних фото в соцсети подписчики даже перепутали его с актером Максимом Авериным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Милохин и Медведева ответили на вопрос о тайном романе.
Читайте также
85%
-0.07 83.11
-0.13
Нашли ошибку?