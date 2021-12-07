Звездные гости и воссоединение с родными: Как Даня Милохин отметил свое 20-летие

Известный блогер устроил грандиозный праздник для звезд шоу-бизнеса, но так же не забыл про приемную семью. Такому размаху позавидовал бы каждый!

Знаменитому тиктокеру и музыканту Дане Милохину исполнилось 20 лет. Торжество с присутствием самых главных звезд шоу-бизнеса прошло 6 декабря. Фото и видео с артистами заполонили весь Instagram: такой тусовки, кажется, не было со времен свадьбы Насти Ивлеевой!

Все свои и на стиле!

Отвязная вечеринка проходила в Москве, но еще до нее, с самого утра на «повзрослевшего» Милохина сыпались комплименты и поздравления. Поклонники и друзья, близкие и родные — все желали молодому блогеру оставаться позитивным и легким, чтобы дарить окружающим счастье.

Пандемия пандемией, а праздники никто не отменял. Так, 20-летний Даня собрал всех коллег и товарищей в одном из модных клубов. Место было много: хоть танцуй, хоть пой — все для удовольствия! Ведущей праздника была знаменитая телеведущая и блогер Ида Галич.

«Наше Event-агентство еще совсем молодое, но мы уже организуем такие классные праздники! Надеюсь, все пройдет отлично!» — делилась переживаниями дива.

Выразить свою признательность Милохину и повеселиться от души пришли лучшие из лучших. Вот, к примеру, певец Егор Крид почти не расставался с именинником. Чтобы не вызвать подозрений на трогательном кадре пришлось оставить подпись.

«No homo», — заранее опроверг слухи об отношениях с Милохиным Крид.

Instagram @danya_milokhin

Пришла поздравить Даню и вышеупомянутая Настя Ивлеева. Конечно, она уже успела развестись, пока блогеру стукнуло 20, но от того было только веселее: звезда могла отдыхать и резвиться без оглядки на партнера.

По уже сложившейся традиции Ивлеева нарядилась во все черное: стильно, модно, молодежно!

Instagram @_agentgirl_

На праздник к молодому герою шоу-бизнеса пришла и его партнерша по «Ледниковому периоду» — фигуристка Евгения Медведева. За время съемок программы артисты так сильно сдружились, что их даже начали подозревать в романе. Впрочем, пока эти слухи селебрити отвергают.

Не мог пропустить классной тусовки и народный артист России Николай Басков. Тем более, что накануне он и Милохин выпустили клип на песню «Дико влюблены», напоминает WMJ.ru. В ролике, к слову, снялась и Медведева. Так что компания получилась что надо!

«С днем рождения! Пусть исполнятся все твои мечты!» — не уставал повторять имениннику Басков.

Судя по фото с вечеринки, Даня Милохин был абсолютно счастлив. И это не может не радовать.

Instagram @nikolaibaskov

Пригласил тиктокер на отвязную тусовку и приемных родителей, и братьев, и сестер. Конечно, не всегда отношения в этой семье были гладкими, но от того блогер не стал любить их меньше. Напротив, он изо всех сил пытается помогать близким людям, чем может.

Когда вечер почти подошел к концу, взявшая слово Ида Галич объявила: Милохин должен загадать желание и разбить пиньяту, которую доставили в центр огромного клубного зала вместе с тортом. Последний был выполнен в оригинальном стиле: без разноцветных единорогов не обошлось!

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле связывает Даню Милохина и фигуристку Евгению Медведеву.