Не оскорбляла Фриске: Жорин поможет Распутиной разобраться с экс-супругой мужа

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 990

Жорин раскрыл детали скандала с клеветой Елены Захаровой на Машу Распутину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Елена Захарова обвинила звезду эстрады в глумлении над умершей Жанной Фриске. Но так ли все было на самом деле?

Певица Маша Распутина обратилась к адвокатам из-за голословных обвинений в «оскорблении» покойной Жанны Фриске. Звезду эстрады попытались уличить в том, что после трагической кончины тяжелобольной артистки она якобы отпустила неприличное высказывание, порочащее часть и достоинство усопшей. За дело взялся звездный юрист Сергей Жорин.

Кто не прав?

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru адвокат напомнил, кто стал причиной конфликта. Речь идет о бывшей избраннице мужа Распутиной — Елене Захаровой. Во время съемок одного из ток-шоу на всю страну женщина заявила: покойную Фриске эпатажная дива назвала женщиной легкого поведения и порадовалась за ее скорую смерть. Присутствовавший на площадке отец Жанны расплакался, а на обвиненную вскоре обрушился шквал критики.

«Захарова распространила не соответствующую действительности и порочащую честь и достоинство Распутиной информацию. Эта информация вызвала осуждение в медиапространстве как со стороны поклонников Жанны Фриске, так и со стороны других людей. По нашему мнению, в высказывании Захаровой могут содержаться признаки состава преступления, предусмотренные частью 2 статьи 128.1 УК РФ „Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, в средствах массовой информации“», — уточнил Жорин.

Юрист отметил, что все материалы громкого дела его коллегия адвокатов тщательно изучила и уже подготовила заявление в правоохранительные органы. Когда Маша Распутина его подпишет, полицейские начнут свою работу.

«В рамках проверки мы просим изучить все высказывания Захаровой относительно Распутиной, а также опросить иных лиц, участвовавших в той самой передаче. В случае наличия в высказываниях Захаровой признаков состава преступления — возбудить уголовное дело и привлечь ее к соответствующей ответственности», — заключил звездный адвокат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о первой реакции Маши Распутиной на клевету со стороны экс-супруги родного мужа.

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