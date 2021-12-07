Правоохранители задержали открывшего стрельбу в столичном МФЦ

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 128

Жертвами нападавшего стали охранник и сотрудница-оператор.

Правоохранители задержали открывшего стрельбу в столичном МФЦ

Фото: Depositphotos / billiondigital

Правоохранители задержали открывшего стрельбу в столичном МФЦ. Личность установлена. Это 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. По информации 5-tv.ru, жертвами нападавшего стали охранник и сотрудница-оператор.

Предварительной причиной трагедии стал конфликт из-за маски. При обыске у Глазова был изъят травматический пистолет, переделанный под боевой.

На месте продолжают работать правоохранительные органы. Информация уточняется.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.14
0.47 83.71
0.60
Вместо подарков — боль и страдания: какие знаки плохо вели себя в 2021 го...

Последние новости

16:39
Появилось видео задержания подозреваемого в стрельбе в московском МФЦ
16:39
Попова назвала преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
16:29
«Столото» предлагает россиянам проконтролировать розыгрыш новогоднего миллиарда
16:22
Деликатес с биркой «опасно»: кому категорически нельзя есть икру
16:18
Список пострадавших в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» в Москве
16:14
Подозреваемый в стрельбе в московском МФЦ оказался бывшим военнослужащим

Сейчас читают

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан за убийство 30 летней давности
Названы даты рождения людей, судьбы которых изменят планеты с 6 по 19 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети
Не наломайте дров: астропрогноз на неделю с 6 по 12 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа