Правоохранители задержали открывшего стрельбу в столичном МФЦ. Личность установлена. Это 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. По информации 5-tv.ru, жертвами нападавшего стали охранник и сотрудница-оператор.

Предварительной причиной трагедии стал конфликт из-за маски. При обыске у Глазова был изъят травматический пистолет, переделанный под боевой.

На месте продолжают работать правоохранительные органы. Информация уточняется.