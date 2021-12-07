Правоохранители задержали открывшего стрельбу в столичном МФЦ
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 128
Жертвами нападавшего стали охранник и сотрудница-оператор.
Фото: Depositphotos / billiondigital
Правоохранители задержали открывшего стрельбу в столичном МФЦ. Личность установлена. Это 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. По информации 5-tv.ru, жертвами нападавшего стали охранник и сотрудница-оператор.
Предварительной причиной трагедии стал конфликт из-за маски. При обыске у Глазова был изъят травматический пистолет, переделанный под боевой.
На месте продолжают работать правоохранительные органы. Информация уточняется.
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