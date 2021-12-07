Скрытый потенциал: как по числу имени узнать ваши тайные способности

Узнать судьбу человека можно уже с момента его рождения - будущее подскажет имя и дата рождения. Как использовать эти данные, знают нумерологи.

По их мнению, главное число, раскрывающее скрытый потециал личности, называется интимным и характеризует наши скрытые предрасположенности, о которых может не догадываться даже сам человек.

Как вычисляется:

Складываем цифры вашего имени. Например, Анна. А = 1, Н= 6, поэтому 1+6+6+1 = 14. И еще раз складываем двузначное число. 1+4 = 5. Так цифра 5 — это ваше интимное число. А если число снова двузначное, то производим сложение в третий раз.

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Расшифровка:

1 — Другие считают, что вы стремитесь всем руководить и никогда не колеблитесь в своих решениях. Вы импульсивный и увлеченный человек. Вы либо любите, либо нет — компромиссы не для вас.

2 — Вы — человек искусства, поэтому ваше сильное воображение только способствует развитию вашего таланта. В отношениях для вас важна гармония чувств, но при этом вы постоянно отдаетесь воле судьбы.

3 — Вы интеллигенты, но при этом очень активны. Вы используете любую возможность, чтобы действовать. Вы обладаете способностью объединять вокруг себя людей. А путешествия, теплые встречи и дружба заряжают вашу жизнь настоящим огнем.

4 — Вся сила и энергия уходит на заработок для вашей семьи и процветание дома. Вы постепенно и методично добиваетесь своих целей, не рветесь вперед. Для всего у вас есть четкий план. Вы прекрасно справляетесь со своей работой. Во многом, благодаря неуверенности в собственных силах - поэтому вы так и стараетесь доказать обратное.

5 — Вы реалист и живете сегодняшним днем. Пребывая в бурном потоке жизни, избегаете в своем окружении ленивых и мелочных людей. Благодаря своему энтузиазму, вы постоянно привлекаете к себе внимание. Именно поэтому вы используете любую хорошую возможность, чтобы двигаться дальше, даже не задумываясь о последствиях этого выбора.

6 — Ваша чуткость притягивает к вам людей. У вас получается легко анализировать происходящее — все благодаря вашей наблюдательности. Самоотверженный и снисходительный нрав способствует вашему развитию и помогает добиваться поставленных целей.

7 — Вы не человек, а настоящая «зажигалочка». У вас прекрасно получается заводить новые знакомства, да и самих людей к вам тянет, будто магнитом. Вас притягивает абсолютно все, что помогает двигаться вперед, будь то путешествия, новые знания или работа. Огромное внимание вы уделяете своим успехам и неудачам.

8 — Вы очень активный человек. Вы постоянно находитесь в поиске новых знаний и неразрешимых задач. Поэтому не стесняетесь задавать много вопросов, если вам что-то непонятно.

9 — Вы привыкли оценивать своих близких и постоянно держите с ними дистанцию, да и с остальными людьми тоже. Вы идеалист, поэтому ничто не должно мешать вам достигать своих целей, тем более личные связи.

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