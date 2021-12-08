Пугачева не сдержалась при виде тяжелобольного Данилко на встрече с Вайкуле

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций, увидев тяжелобольного артиста Андрея Данилко, больше известного публике в амплуа Верки Сердючки. Трогательный комментарий исполнительница оставила под свежим видео Лаймы Вайкуле, которая встретилась с тяжелобольным артистом.

«Андрюше привет от нас», — с нескрываемой грустью написала она.

На кадрах Данилко выглядит слегка растерянным. Одетый во все черное, он очень удивился встрече с давней знакомой, но трогательность момента, кажется, поразила его в самое сердце.

Несколько месяцев назад исполнитель бессмертного хита «Все будет хорошо» исчез со сцены. Позднее в сети появились кадры с певцом — поклонники просто не узнали звезду. Он сильно располнел. Оказалось, Данилко борется с тяжелой болезнью — у него произошел гормональный сбой, что сильно отразилось на внешности. Побороть недуг певцу помогали лучшие врачи Европы и Украины, напоминает dni.ru.

Instagram @laima_vaikule_official

Видео не оставило равнодушными и других звезд шоу-бизнеса. Свою поддержку звезде выразили Любовь Успенская и Владимир Винокур.

Подписчики пришли в восторг при виде любимого артиста — его так давно не видно на эстраде, да и концертов он практически в России не дает. Многие отметили, что им не хватает заводных мелодий в исполнении бойкой Сердючки.

«Как же не хватает на российской сцене Андрея»;

«Андрей Данилко, человек праздник, все его роли, песни, как бальзам на душу, люблю, обожаю его»;

«Андрея любим. Жалко, мало его!»;

«Андрей! Куда вы пропали? Вы нам нужны», — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Жорин поможет Распутиной разобраться с экс-супругой мужа.