Языческий гороскоп: как по дате рождения узнать вашего славянского покровителя

Еще самых древних времен люди верили, что каждый человек находится под покровительством определенного бога. Разумеется, было это еще в период язычества, но кто-то сохраняет данное поверье до сих пор. Согласно языческому гороскопу, каждый покровитель был привязан к определенному славянскому празднику и, как следствие, к людям, рожденным в эти даты.

Стрибог

21 января — 20 февраля

Люди под взором Стрибога обладают вспыльчивым и эмоциональным характером. Их может задеть совершенно незначительная вещь, как дуновение ветра, который развевает огонь, олицетворением которого и является божество.

Род

21 февраля — 20 марта

Внешне люди под знаком Рода совершенно не отличаются от остальных, но внутри них пылает настоящая страсть и романтичный нрав. В отношениях не существует более надежного супруга, чем люди под знаком Рода.

Ярило

21 марта — 20 апреля

Под покровительством бога плодородия и зачатия рождаются очень привлекательные люди — они хороши собой и всем видом дают знать потенциальным партнерам, что именно они самые подходящие личности для продолжения рода.

Лада

21 апреля — 21 мая

Люди под знаком Лады очень нежные и чувственные. Их внутренний мир невероятно богат, а в отношениях им важна духовность и верность.

Леля

22 мая — 2 июня

Люди Лели не могут усидеть на месте. Им нужно всегда что-то делать, их действия трудно предугадать, а когда близкие нуждаются в помощи— они непременно ее оказывают.

Кострома

3 июня — 22 июня

Покровительство Костромы может гарантировать, что человек берет от жизни все. Такие люди умеют наслаждаться каждым моментом и очень любознательны. Отличительная черта — это общительность и дружелюбность.

Додола

13 июня — 21 июня

Являясь богиней молодых девушек, Додола наделяет своих людей постоянным чувством, как это ни странно, «молодости». Независимо от возраста они чувствуют себя полными сил и энергии, как в юности.

Велес

22 июня — 5 июля, 8 июля — 22 июля

Благодаря своей мудрости и бескомпромиссности, они легко добиваются расположения людей, особенно на романтическом поприще. Однако к своему выбору они относятся очень трепетно.

Купало

6 июля — 7 июля

Люди Купалы очень спокойны и уравновешены. Важнее всего в их жизни — это уют и спокойствие. Очень часто они погружены в свой внутренний мир, анализируют происходящее и размышляют о жизни.

Дажьбог

23 июля — 23 августа

Как и свой покровитель, люди Даждьбога - настоящие лидеры. Они обладают харизмой и огромной силой духа. Их целеустремленный нрав помогает им достигать больших высот. Горды и благородны.

Майа

24 августа — 8 сентября

Эти люди скромны, постоянно стремятся к созданию комфорта в своей жизни. Из-за их стремления наводить порядок во всех аспектах бытия, люди Майа становятся отличными супругами. Однако они стараются избегать ссор в отношениях.

Рожаница

9 сентября — 11 сентября

Командная игра — это не их выбор. Они привыкли работать в одиночку и полагаться во всем только на свои силы. Покровительство Роженниц делает обладателей их знака скрытными и застенчивыми. Они держат свое слово и всегда выполняют обещания. Эти люди способны на сильную и искреннюю любовь.

Мокошь

12 сентября — 27 сентября

Свою объективную реальность они воспринимают несколько философски, они верят, что за нас уже в жизни все решили высшие силы — судьба предопределена. Они ответственно относятся к своей работе и выполняют ее с полным энтузиазмом.

Сварожич

28 сентября — 15 октября

Люди Сварожича любят порядок и ясность. Они прекрасно анализируют события и взвешивают все «за» и «против». Очень разумно распоряжаются своими финансами и способны достичь успеха в любой сфере.

Морана

16 октября — 1 ноября

Как и хладнокровная Морана, такие люди обладают сильным характером. Их железная воля и стойкость помогает им добиваться своего практически в любой ситуации. Имеют талант к медицине.

Семаргл

2 ноября — 22 ноября

Люди под знаком Семаргла четко знают, чего хотят. Каждое их решение взвешено и обдумано. Они никогда не действуют наобум, но по своей натуре они очень воинственны. Обладают хорошим вкусом.

Карачун

23 ноября — 30 ноября

Внешне люди Карачуна кажутся очень холодными и недоступными. Однако на самом деле они милы, отзывчивы и добродушны. Обладают большой любознательностью. Если они в чем-то сомневаются, то непременно проверяют. Очень начитаны.

Выргонь

1 декабря — 10 декабря

Люди под знаком Выргони обожают власть и независимость. Они склонны к соперничеству и всегда находят себе «оппонента». В этом противостоянии они готовы пойти на все.

Китоварс

1 декабря — 23 декабря

«Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки» — эти слова немецкого поэта прекрасно отражают философию этих людей. Они гораздо лучше ладят с животными, чем с людьми. Лучший отдых для них — это путешествия. Они отличаются умом, честностью и справедливостью.

Перун

24 декабря — 20 января

Как один из главных богов пантеона язычников, Перун наделяет собственных подопечных способностью вести за собой других людей. Его знак дает отличные навыки руководителя. Такие люди привыкли добиваться своих целей любым доступным способом: не важно — силой или же собственным умом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о слабых и сильных чертах людей по индейскому гороскопу. Под покровительством какого тотемного животного находитесь вы?