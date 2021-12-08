Олаф Шольц принес присягу, не попросив помощи у Бога

«Красный» кандидат, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц вступает в права федерального канцлера. Церемония инаугурации проходит в Берлине.

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его достояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять Основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому», — произнес Шольц.

При этом он опустил последнюю фразу клятвы — «Да поможет Бог», так как не является верующим человеком.

Его предшественница Ангела Меркель оставила свой пост после 16 лет у власти. И хотя своим преемником «железная леди Германии» видела однопартийца Армина Лашета, голосование решило иначе. Шольц набрал 395 голосов в бундестаге, одержав победу над соперником.

Избрание Шольца в России встречают с надеждой — «красный канцлер» уже запомнился мировому сообществу как сторонник диалога и сотрудничества с Москвой. На заре политической карьеры в должности бургомистра политик тесно сотрудничал с Россией и, по словам наших дипломатов, вывел отношения на новый уровень.

Партия нового канцлера по результатам прошедших выборов набрала 25,7% голосов, переняв пальму первенства у Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального (ХСС) союзов с 24,1%. Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Бундестаг, смогло преодолеть пять партий — СДПГ, ХДС-ХСС, Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и «Зеленые». Новая коалиция получила название «светофор» — по цветам вошедших в нее политических сил.

Ранее 5-tv описал церемонию прощания с экс-канцлером Ангелой Меркель. Свой уход «мамочка» немецкой нации сопроводила панк-рок хитом про нудистов.