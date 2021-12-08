Стали известны виновники инцидента с обледенением самолета S7 в Иркутске. 3 декабря лайнер с двумя сотнями человек на борту обледенел через считанные минуты после взлета, воздушное судно несколько раз теряло высоту и едва не ушло в штопор. В итоге пилоты смогли дотянуть до Иркутска и совершили экстренную посадку самолета.

По данным источника 5-tv.ru, ошибку допустили сотрудники авиакомпании, а также те, кто обрабатывал самолет. По предварительным данным, причиной ЧП стало неудаление снега с передней части фюзеляжа. Снег растаял, превратился в барьеры льда, и закупорил отверстия приемников.