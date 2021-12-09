Как определить «глазливого» человека, чтобы противостоять его негативной энергии

Глаза — это мощный энергетический проводник, через который можно передать абсолютно любую энергетику. Ими можно «заразить» как безупречной невинностью, так и саморазгружающей злостью и ненавистью. О таких людях часто говоря, что их взгляд, практически буквально, притягивает или наоборот — замечают, что у человека «недобрый» взгляд. Очень часто эти наблюдения граничат с истиной, ведь загадочная магическая энергетика у таких людей действительно зашкаливает. Давайте попробуем разобраться, как определить таких людей, чтобы защититься от их воздействия.

Недобрый взгляд

Когда человек испытывает сильные эмоции, в нем накапливается мощная негативная энергия, и этот негатив должен где-то найти выход. Таким образом человек с недобрым взглядом провожает своего обидчика тяжелым созерцанием. Такие люди часто называются в народе «глазливыми».

Они завистливы, злы и никогда не радуются чужому счастью. Они и своего не имеют, поэтому обозлены на весь мир. Разумеется, такие люди просто изобилуют отрицательной энергетикой. После разговора с такими у вас возникает непреодолимое желание принять душ или помыть руки, ведь их отрицательная энергия перешла и к вам.

«Глазливые» никогда не спросят вашего разрешения и будут лезть с ненужными советами. Разумеется, это все не во благо, а только, чтобы потешить свое эго. Хвалить вас ни за что не будут, зато осуждения и ненужной оценки у вас будет столько, что хватит на трех человек.

Признаки «сглаза»

У такого человека, в первую очередь, ухудшаются отношения с близкими, настроение сходит на нет, а негативные эмоции захватывают все сознание. Повышается тревожность, хочется разругаться со всеми на свете.

Человека, которого сглазили, неожиданно начинают одолевать различные недуги. Обостряются хронические болезни, а неприятности будут ожидать на каждом шагу.

Также признаком «сглаза» являются проблемы со сном. Вы не можете как следует выспаться, постоянно чувствуете себя сонливым, а когда ложитесь спать, то не можете уснуть.

Как защитится от «сглаза»

От «глазливых» очень легко защититься. Их же оружием — взглядом. Однако не стоит смотреть им прямо в глаза, нужно направить свой взор на брови, переносицу или ресницы. Это действенный способ, который поможет защитить вас от «сглаза». А самым мощным средством защиты является косметика. Тушь, помада и тени могут взять на себя часть негативной энергии и не дадут ей проникнуть в тело, поделился сайт Rsute.

Стоит понимать, что порой сами люди даже не осознают, насколько у них недобрый взгляд, поэтому воздействуют на других неосознанно.

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