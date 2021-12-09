Момент избиения предположительно другом Панина экс-замминистра энергетики РФ попал на видео

Друг актера Алексея Панина Глеб Нейжмак-Иорданский подозревается в избиении бывшего замминистра энергетики России Леонида Тропко. Момент нападения попал на запись с камер видеонаблюдения, кадры опубликованы в Instagram.

Как стало известно 5-tv.ru, нападение на 69-летнего экс-министра произошло прямо у подъезда его дома 18 ноября. Мужчина вышел на улицу, чтобы погулять с собакой, однако прогулка обернулась трагедией. Предположительно, на него набросился Нейжмак-Иорданский, в результате чего Тропко получил травмы головы, его госпитализировали.

По данным 5-tv.ru, Нейжмак-Иорданский жил в одном подъезде с Тропко. Последний попросил своего соседа не подкладывать камень под дверь, однако в ответ получил угрозы, а после стал жертвой изиения.

Instagram @dr.gerelian

Врачи диагностировали у пострадавшего гематомы и кровоизлияния в мозге, а также перелом. Спасти его не удалось, спустя две недели лечения в клинике экс-замминистра скончался.

Подозреваемый в преступлении задержан, он уже признал свою вину.

Глеб Нейжмак-Иорданский — молодой актер. Он является близким другом актера Алексея Панина и шоумена Прохора Шаляпина.

Леонид Тропко с 2001 по 2004 годы был первым заместителем министра энергетики России. Также Тропко заведовал кафедрой управления Государственным имуществом и приватизации в РАНХиГС.