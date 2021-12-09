«Карибский кризис 2.0»: в МИД РФ не исключили повторения ядерного противостояния

На фоне напряженных отношений с США в МИД РФ не исключают, что ситуация может дойти до повторения Карибского кризиса — тогда, в 1962 году, СССР в ответ на размещение американских ракет «Юпитер» в Турции разместили вооружение, включая ядерное, на Кубе. В момент обострения кризиса только титанические усилия дипломатов с обеих сторон уберегли мир от ядерной войны — и история ведет нас к повторению ситуации. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что ведомство допускает сценарий, при котором произойдет повторение исторических событий.

«Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться все так, как идет, мы вполне можем, по логике развития событий, вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем», — сказал он.

Но, как неоднократно заявляли ученые, победивших в ядерной войне не будет. Поэтому, если одной из стран придется угрожать применением такого вооружения — это будет означать, что дипломаты со своей задачей не справились, уточнил Рябков.

«Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе», — обнадежил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал НАТО к диалогу — и не абстрактно, а предметно обсудить предоставление РФ «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Кремль собирается настаивать на «выработке конкретных договоренностей», подкрепленных документально и юридически — ведь от своих слов западные партнеры легко отказываются. Гарантии безопасности будут включать в себя исключение продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России оружейных систем в непосредственной близости от ее территории.

Начало договоренностям положено — ранее 5-tv.ru рассказывал о комментарии пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова относительно переговоров американского президента Джо Байдена и Владимира Путина, обе стороны отмечали необходимость согласования таких важных вопросов с другими странами.