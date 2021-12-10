Путин об агентах ЦРУ в правительстве России: «В начале 2000-х я уже вычистил всех»

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Ксения Темникова
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Работая под прикрытием, они участвовали в управлении государством, а потом сели за решетку в США.

Путин об агентах ЦРУ в правительстве России: «В начале 2000-х я уже вычистил всех»

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel / Kremlin Pool

В середине 1990-х годов в российском правительстве под прикрытием работали агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, эти люди оказывали немалое влияние на работу госаппарата, принимая участие в управлении и давая советы.

Путин указал, что позднее эти люди предстали перед судом у себя на родине за нарушение американского законодательства. Причиной разбирательства послужило их участие в приватизации во время работы в России. В результате агенты получили различные сроки лишения свободы.

Ранее 5-tv писал, что «сюрприз» может скрываться в подаренных Путину его американским коллегой Джо Байденом очках. Читатели японского издания напомнили, что фирма-производитель аксессуара известна тем, что встраивает в свою продукцию подслушивающие устройства.

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