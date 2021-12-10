Астероид размером больше Эйфелевой башни сблизится с Землей 11 декабря

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Оксана Тарасова
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Прямым попаданием космическое тело 4660 Nereus может уничтожить большую часть Великобритании.

Астероид размером больше Эйфелевой башни сблизится с Землей 11 декабря

Фото: Depositphotos / Shad.off

Астероид 4660 Nereus диаметром 304,8 метра максимально сблизится с Землей 11 декабря. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на данные НАСА. По данным ученых, космическое тело величиной больше Эйфелевой башни хоть и подойдет на рекордное расстояние, не представляет опасности для человечества. К слову, британцы тут же прикинули, что прямое попадание такого гиганта уничтожило бы большую часть их родины.

4660 Nereus разрезает космическую тьму со скоростью в 23,6 тысячи километров в час. В момент предельного сближения с Землей между нами будет около четырех миллионов километров. Это в десять раз дальше Луны. Казалось бы, англичанам не о чем беспокоиться, но эксперты НАСА, тем не менее, называют астероид потенциально опасным с учетом расстояния и скорости движения. Эксперты полагают, что нельзя упускать его из виду.

«Это как иметь злого соседа — в ваших интересах знать, где он и что делает», — цитирует The Mirror представителя НАСА Франка Маркиса.

В НАСА журналистам рассказали, что 4660 Nereus известен вот уже 40 лет, но только сейчас пролетит настолько близко к Земле. Предполагается, что он состоит, в том числе, из никеля, железа и кобальта на неполные пять миллиардов долларов, что в пересчете на рубли составило бы более 350 миллиардов. Для чего делаются такие расчеты, непонятно. Будто астероид можно поймать и пустить в оборот…

Что же касается потенциальной опасности, в ближайшие 100 лет, уверены ученые, ждать беды от космического осколка не стоит. Ни с Землей, ни с Луной он не столкнется. Его полет никак не отразится и на самочувствии жителей планеты, которые считают, сколько денег можно было бы выручить с продажи астероида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что SрасеХ отправила на Falcon 9 «зонд-камикадзе» для защиты Земли от астероидов.

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